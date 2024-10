“Le pido perdón a ella y a mi familia”, dijo el taxista juzgado por violar a una pasajera

Escuchar

“Le pido perdón a ella y a mi familia”, dijo Tito Franklin Escobar Ayllon, el taxista que hoy comenzó a ser juzgado por haber violado a una pasajera en abril de 2015. Después no quiso responder preguntas. Tampoco quiso estar presente cuando declaró Manuela Ponz, la víctima.

“El acusado hizo uso de la palabra limitándose a pedir perdón a la víctima y a su propia familia. Fue es una admisión de culpabilidad. Aunque No respondió preguntas. Entiendo que no es más que un mero intento de mejorar su situación ante un eminente fallo condenatorio”, sostuvo tras la audiencia la abogada Adriana Biera representante de la víctima.

El debate, que continuará el martes próximo con los alegatos de la querella, el fiscal Sandro Abraldes y la defensa del acusado.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°28, presidido por el juez Carlos Chediek e integrado por sus colegas Carlos Rengel Mirat y Federico Salva.

El taxista fue detenido en Bolivia el año pasado

“Este juicio no solo representa la posibilidad de esclarecer los hechos, sino también la esperanza de que, tras tantos años de dolor y lucha, Manuela pueda cerrar una etapa marcada por la impunidad. Estoy convencida de que la verdad prevalecerá, y seguiremos trabajando incansablemente para que se haga justicia y para que ninguna otra víctima tenga que pasar por lo mismo”, explicó a LA NACION la abogada de la víctima.

Escobar Ayllon fue detenido en julio del año pasado en Bolivia, después de haber estado ocho años prófugo.

La orden de detención del sospechoso había sido firmada por el juez en lo criminal y correccional porteño Manuel Gorostiaga, a cargo de la investigación. El magistrado tuvo la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), conducida por el fiscal José María Campagnoli, que tiene como objetivo identificar a delincuentes NN y ubicar a prófugos buscados por la Justicia.

“No voy a parar hasta encontrar al taxista que me violó”, había dicho a LA NACION Ponz en una entrevista, en abril de 2020, cinco años después del ataque sexual del que fue víctima.

El acusado estuvo ocho años prófugo

Escobar Ayllon nació el 26 de agosto de 1970 en Bolivia. Hace un tiempo que los investigadores sospechaban que se había fugado a su país natal.

El ataque sexual ocurrió el 18 de abril de 2015, durante la madrugada, después de que la joven saliera de un bar de Colegiales y se subiera al taxi conducido por Escobar Ayllon. Se dirigía a su casa de Recoleta.

“Había tomado tres fernets, no más, no estaba borracha, pero sí cansada, y me quedé dormida. Cuando me desperté, tenía al chofer encima, me había sacado la ropa interior y me estaba penetrando. Para asustarlo le dijo que tenía Sida. No le importó. “Estiró el brazo, abrió la guantera, manoteó un preservativo, se lo colocó y continuó con lo que estaba haciendo. Te juro que en un momento prefería que me matara a que me siguiera violando”, dijo la víctima en la citada entrevista con LA NACION.

Tras el hecho, por orden de la Justicia se detuvo a un taxista como supuesto autor de la violación, pero horas después fue liberado por orden del juez de instrucción Gorostiaga, a cargo de la causa, tras una diligencia en la que la víctima no lo reconoció.

Luego, Ponz participó de una rueda de reconocimiento fotográfica ante el fiscal Eduardo Cubría, en la que reconoció a Escobar Ayllon como el presunto abusador. Pero cuando la policía fue a detenerlo ya se había fugado. Hasta este miércoles, que fue detenido.

“Me siento profundamente honrada de acompañarla en este proceso tan importante. Manuela ha demostrado una valentía y una fortaleza extraordinarias a lo largo de estos años. Su resiliencia y su firme compromiso con la verdad nos han traído hasta este punto, donde por fin tenemos la oportunidad de buscar justicia”, dijo Biera

