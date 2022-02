Le robaron el celular, ofreció $60 mil de recompensa y cuando se lo devolvieron escapó sin pagar

Las vacaciones son el momento del año en que se busca pasar días de relax y salir de la rutina. Es el momento ideal para hacer un viaje y este fue el plan de Kati, que desde Tucumán viajó a Mar del Plata para disfrutar de la ciudad balnearia. Sin embargo, lejos de lo que esperaba, a la joven le robaron su celular. Ante la desesperación ideó un plan para recuperarlo: le tendió una trampa al supuesto ladrón y su perspicaz relato se viralizó rápidamente.

La historia de la joven comenzó cuando fue a realizar una compra a una verdulería en Mar del Plata. Al momento en que se encontraba en el lugar, se dio cuenta de que no tenía su celular, según indicó el medio local 0223. De inmediato, supo que se lo habían arrebatado ahí mismo, pero no tenía más datos al respecto. Nadie le dio información que podría ayudarla a recuperarlo.

Ante la desesperación para recuperar su teléfono, acudió a un grupo de Facebook de compra y venta de la localidad. “Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil pesos. Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener mas. Por favor, ayuda”, pidió.

Acto seguido, comenzó a recibir mensajes con opciones para al menos recuperar los archivos mediante el sistema operativo del celular. Sin embargo, le llegó un mensaje de un hombre que le indicaba que él tenía el celular y que se lo iba a devolver para cobrar el dinero de recompensa. La joven aceptó el encuentro para volver a tener en sus manos su preciado smartphone.

Al momento en el que se encontró con la persona que tenía su móvil tomó una decisión: no iba a pagar lo pautado. Así lo contó en un tuit que rápidamente se volvió viral. “Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo Esta que te voy a dar recompensa”, escribió Kati desde su cuenta de Twitter @kdiezdelvalle_.

De inmediato, la historia superó los 75 mil ‘Me Gusta’ y la joven recibió las respuestas más diversas, donde los usuarios de la red dieron su opinión acerca de su accionar. “Seguramente lo encontró y decidió hacer una buena opción”; “Maravillosa jugada”; “Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; “Nunca sabremos si el verdulero fue el ladrón ¿No?”; “Me imagino corriendo con el celular en la mano y me estallo de risa”; “Es lo mínimo que podías hacer”; “Tuviste suerte de que no te pasara nada”; “Todavía no sé si lo que hiciste está bien o no”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.