Mostró el ticket de lo que gastó en dos cafés y un alfajor en un bar y abrió un debate en Twitter

El ticket de una merienda en una cafetería de Rosario generó debate en las redes sociales por el precio que gastó un cliente en dos tazas de café y un alfajor. El posteo recibió todo tipo de respuestas y muchas críticas.

La cuenta de Twitter Precios Rosario (@PreciosRosario) publicó la foto que causó polémica entre sus más de 18 mil seguidores. Tal como se puede observar en el ticket, un cliente abonó 370 pesos por un capuccino, $280 por un café latte y otro 310 por un alfajor. La suma total dio como resultado 960 pesos.

Mostró lo que pagó por dos cafés y un alfajor y se hizo viral (Foto: Twitter)

Aunque para muchos se trata de una cifra demasiado excesiva por un alfajor y dos cafés, hay otros que aseguran que es barato si se tienen en cuenta los costos de producción y mucho más si se convierte a moneda extranjera.

Entre decenas de respuestas, los usuarios se pusieron a debatir acerca del precio que se pagó y tomaron posición respecto a la cafetería Canela Fina, un lugar que está ubicado a pocos metros del Boulevard Oroño, la calle por excelencia de los bares y restaurantes de la Cuna de la Bandera.

“Te cobran casi 1000 algo que a ellos les cuesta menos de 200. Igualmente siempre digo lo mismo, ¿para qué car... está la carta con los precios? ¿No te gusta el precio? Buscá otro lugar”, expresó uno de los usuarios.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

Ante este mensaje, una mujer no dudó en responderle: “¿Estás contando impuestos, sueldos, alquiler, etc etc etc??? Claro vos sólo pensás que el tipo compró una caja de alfajores y los vende con el café con leche..”.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

Otro internauta contó que tiene un local y allí vende el desayuno mucho más barato y aún así la gente se queja. “Y yo que vendo un desayuno con medialunas a $180 me dicen que es caro, van a esos lugares y pagan sin chistar”, se lamentó.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

El debate siguió y otro usuario acotó: “Hay que conocer los costos que tienen los negocios para criticar si un precio es caro o no, las cosas suben permanentemente pero el que las termina pagando siempre es el consumidor final. En caso de bares u restaurants nadie te obliga a ir, uno puede consultar los precios antes”.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

Tampoco faltó el usuario que convirtió el precio final del ticket a dólares. “4,30 dólares. Lo que sale un peaje en Uruguay. Después de Venezuela somos el país más barato de Sudamérica”, argumentó.

Sin dejar su opinión allí, le envió un mensaje a los dueños de la cafetería: “Felicito a la gente de Canela Fina que apuesta al país, da trabajo y pone un poco más alto el nivel gastronómico en Rosario”.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

En el mismo sentido, otro defendió a la cafetería por ser de Rosario, comparándola con una famosa cadena norteamericana que tiene muchas sucursales en el país y criticó a la persona que subió el recibo a las redes sociales. “Cuando pagan lo mismo o mucho más no suben ticket. Por lo menos Canela Fina creció bien desde abajo. Siempre pueden elegir a dónde ir”, aseguró.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

“Si no gusta el precio... te vas. Lamentablemente diría no hay en Rosario bar o resto que exhiba la carta a la entrada del local, te tenés que sentar para enterarte los precios”, sostuvo otro y criticó al lugar. “Canela Fina es de cuarta, mala atención, ruidoso, pastelería hecha por no practicantes... pero sobre gustos...”, precisó.

Un ticket viral generó debate en Rosario (Foto: Twitter)

“Ese alfajor vale 130 en cualquier quiosco donde entrás, comprás y te vas. Sentarse, que te atiendan y te sirvan, pagalo, no me parece caro si la intención es escrachar. Sino compralo en un quiosco y sentate a comerlo en la vereda, así de fácil es esto”, reclamó un tuitero que se sumó a la polémica.