Leopoldo Luque negó haber estado a cargo de la internación domiciliaria

El neurocirujano Leopoldo Luque negó hoy haber estado a cargo de la internación domiciliaria donde falleció Diego Armando Maradona , deslindó responsabilidades en la empresa de medicina prepaga, pidió la realización de una nueva junta médica y afirmó que nunca se representó la posibilidad de la muerte del “10” porque las patologías que presentaba surgieron en la autopsia y no en los chequeos médicos que se hizo en vida .

”Lamento profundamente el deceso de Diego Armando Maradona. Era mi paciente y mi amigo”, afirmó Luque en unas de las primeras frases del descargo por escrito de 85 páginas que presentó en la Fiscalía General de San Isidro, donde era indagado desde este mediodía por los fiscales que investigan las circunstancias que rodearon la muerte del astro.

Luque es el séptimo imputado en ser indagado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra. Como el resto, está acusado de homicidio con dolo eventual, que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.

“Si bien la realización de la internación domiciliaria fue una sugerencia mía y de la doctora Agustina Cosachov [por la psiquiatra también imputada], yo no formaba parte de la misma, ni mucho menos, estaba a cargo de la misma”, sostuvo el médico bajo sospecha en su escrito de descargo, al que tuvo acceso LA NACION.

Al presentar su descargó hoy en la Fiscalía General de San Isidro dijo que ratificaba la declaración espontánea de diciembre pasado en la que, también por escrito, pidió la realización de una nueva junta médica con peritos “imparciales”.

”Gran parte de las afirmaciones falaces de los hechos que los fiscales afirman tiene que ver con las incongruencias y mala interpretación de los hechos que realizaron los peritos médicos propuestos por la fiscalía”, dijo Luque. Y agregó: “Niego categóricamente haberme representado el fatídico desenlace.

Leopoldo Luque al llegar a la Fiscalía General de San Isidro JUAN MABROMATA - AFP

Sobre la cuestionada internación domiciliaria para tratar la adicción de su paciente al alcohol, Luque sostuvo que “fue aceptada y avalada por todos los presentes”, en una reunión de la que participaron médicos, familiares y representantes de Swiss Medical luego de la operación del hematoma subdural en la Clínica Olivos, intervención ocurrida el 3 de noviembre pasado.

El médico reiteró que Maradona se oponía a una internación en un instituto neuropsiquiátrico y que fue evaluado por dos psiquiatras y, a diferencia de lo que concluyó la junta, determinaron que “no tenía los parámetros requeridos por la Ley de Salud Mental 26.657, para ser internado compulsivamente”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, Swiss Medical propuso que Maradona continuará con otro “dispositivo” de internación para buscar el objetivo de una rehabilitación integral de la adicción al alcohol y la recuperación “motora”. La empresa de medicina prepaga no estaba de acuerdo con la decisión tomada y por eso rubricaron un “documento de externación”.

Para los funcionarios a cargo de la investigación es clave ese documento. Ese informe fue rubricado por Luque, dos de las hijas de Diego, Gianinna y Jana, y el director médico del centro de salud, Pablo Dimitroff.

El documento donde se firmó la externación

En el documento se dejó constancia de que Maradona no tenía el alta médica, sino una externación y que Swiss Medical había propuesto continuar con un tratamiento psiquiátrico, clínico y de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación. Eso sucedió el 11 de noviembre, dos semanas antes de la muerte de Diego.

En uno de los párrafos se definió a Luque y a Cosachov como el “equipo médico tratante” y se sostuvo que los profesionales “prescribieron, y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente”, y solicitaron a Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios de enfermería y acompañamiento terapéutico”.

“El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical”, se afirmó en uno de los párrafos finales, líneas esenciales para los investigadores donde se acreditaría la responsabilidad de Luque y de la psiquiatra.

Luque, sin embargo, apuntó contra la empresa de medicina prepaga. Afirmó en su descargo que “surge de las constancias del expediente que fue lo solicitado a la cobertura de salud para la internación domiciliaria y, en el caso concreto, debían realizar el seguimiento clínico, neurológico, nutricional y prestar enfermería 24 horas al día”.

Reportes

En el escrito donde presentó su descargo, Luque sostuvo: “Ninguno de los integrantes del equipo de internación domiciliaria reportaba a mí, con lo cual era fácticamente imposible que yo conociera lo que hacían”.

Luego aclaró que si bien es cierto que algunas personas del entorno del paciente lo alertaron acerca de una “supuesta hinchazón” -relacionada en la causa a un signo del edema que provocó la muerte-, él no lo observó así los días que lo vio en Tigre.

”Ninguna de las veces que concurrí al domicilio del paciente corroboré que se encontrara hinchado, como así tampoco noté disnea, taquipnea, utilización de músculos accesorios, ni él me refirió ahogamiento, falta de aire. Siempre me refirió sentirse bien”, explicó.

Luego negó enfáticamente que se haya representado la muerte de su paciente. “Niego categóricamente haberme representado el fatídico desenlace”, afirmó.

Y agregó: ”Jamás me representé el resultado. Los estudios realizados en vida al paciente no daban cuenta de que el mismo tuviese enfermedad renal crónica, enfermedad hepática e insuficiencia cardíaca”. Además, sostuvo que la junta médica advirtió esa triple patología pero basada “en los resultados obtenidos de la autopsia, no en los resultados realizados en vida, que es lo que los médicos podemos evaluar”.

LA NACION