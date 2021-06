La muerte de Maradona: la psiquiatra y el psicólogo pretendían reducir el servicio de enfermería

Para los cuidados de la salud de Diego Maradona después de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido operado de un hematoma subdural en la cabeza, el cuerpo médico tratante le solicitó a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical solo el servicio de enfermería las 24 horas y acompañantes terapéuticos para la atención de la convalecencia del astro en la casa del barrio cerrado San Andrés donde el astro vivió dos semanas hasta su trágica muerte, el 25 de noviembre pasado. Pero a medida que avanzaron los días, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz analizaron disminuir la carga de trabajo de los enfermeros.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Finalmente el plan no se pudo concretar porque Maradona falleció antes de que se ejecutara cualquier cambio. La intención de Cosachov y de Díaz de reducir el servicio de enfermería quedó plasmada en una serie de chats telefónicos que fueron incorporados al expediente.

“Bancaría un cach [sic] con el tema de los enfermeros porque si no es como que sacamos a todos de golpe [ya habían prescindido del servicio de los acompañantes terapéuticos]; pero creo que dé por ahí ir limpiándolo [sic]. Ponele, de a poco, podemos sacarle el turno del día y que la medicación, suponete, no sé... se encargue, que se yo, alguien que consideremos nosotros responsables o las hijas boludo... viste, son cuatro tomas por día. No sé, podemos pensar, pero tener un enfermero para que le dé la medicación a mí no me parece mal, pero puede ser contraproducente porque es una figura ahí en la casa que está al pedo. ¿Entendés? No cumple el rol de enfermero. Se puede poner a cualquier pelotudo a darle medicación, entonces. Creo que también ahí ese va a ser punto que los de Swiss Medical nos van a decir ‘¿y para que está el enfermero?’, si no cumple el rol de enfermero y está todo el día leyendo un libro. El tema es ese, encontrar en la casa a alguien que uno pueda confiar para que le dé la medicación”, fue la respuesta que, en un mensaje de voz, le dio Cosachov a Díaz después de que el psicólogo, el 17 de noviembre pasado, ocho días antes de la muerte de Maradona, le enviara un mensaje de audio en el que le sugería que el escenario ideal era que hubiese “enfermeros 24/7, pero que no hinchen las pelotas [sic], que solo se acerquen para darle medicación”.

Los enfermeros que trabajaron en la casa donde estuvo alojado dos semanas Maradona fueron Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Almirón, que trabajaban para la empresa Medidom, contratada por Swiss Medical. Ambos, al igual que los otros cinco imputados, están acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito para el que se prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

La médica de Swiss Medical Nancy Forlini y su abogado, Nicolás D'Albora, al salir de la fiscalía federal de San Isidro, luego de presentar un escrito para cumplir con la declaración indagatoria por la muerte de Diego Armando Maradona

Hoy, los fiscales generales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra le tomaron declaración indagatoria a Leopoldo Luque. Para los investigadores judiciales, el neurocirujano y la psiquiatra Cosachov eran “el cuerpo médico” a cargo del cuidado de la salud de Maradona.

Como lo hizo en su indagatoria Cosachov, Luque echó culpas sobre Swiss Medical. Afirmó en su descargo que “surge de las constancias del expediente qué fue lo solicitado a la cobertura de salud para la internación domiciliaria y, en el caso concreto, debían realizar el seguimiento clínico, neurológico, nutricional y prestar enfermería 24 horas al día”.

En cambio, cuando fue indagada por los representantes del Ministerio Público, la médica Nancy Forlini, a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga, negó que le hubieran pedido a Swiss Medical una internación domiciliaria y afirmó que todas las decisiones relativas al cuidado de la salud del astro estarían en manos de Cosachov y de Luque.

Contrapunto

Fuentes con acceso al expediente afirmaron a LA NACION que Swiss Medical propuso que Maradona continuará con otro “dispositivo” de internación para buscar el objetivo de una rehabilitación integral de la adicción al alcohol y la recuperación “motora”. La empresa de medicina prepaga no estaba de acuerdo con la decisión tomada y por eso rubricaron un “documento de externación”.

Maradona fue operado en la Clínica Olivos el 3 de noviembre pasado de un hematoma subdural en la cabeza. “Un día después, desde el cuerpo médico tratante plantearon que la continuidad del tratamiento por la abstinencia alcohólica se iba a desarrollar en un domicilio. Desde Swiss Medical no compartían esa visión y se habló de hacer una internación para lograr una rehabilitación integral y se propusieron dos lugares especializados para llevarlo a cabo” , dijeron las fuentes consultadas.

Ante la negativa de continuar una internación en otro centro médico y con la decisión de llevar a Maradona a un domicilio para que hiciera su rehabilitación, Swiss Medical decidió rubricar un documento de externación, una condición nada habitual, según explicaron fuentes con acceso al expediente.

El documento donde se firmó la externación

En ese documento se dejó constancia de que Maradona no tenía el alta médica, sino que se producía una externación y también que Swiss Medical había propuesto continuar con un tratamiento psiquiátrico, clínico y de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación. Eso sucedió el 11 de noviembre, dos semanas antes de la muerte de Diego.

En uno de los párrafos se definió a Luque y a Cosachov como el “equipo médico tratante” y se sostuvo que los profesionales “prescribieron, y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente”, y solicitaron a Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios de enfermería y acompañamiento terapéutico”.

“El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical”, se afirmó en uno de los párrafos finales, líneas esenciales para los investigadores donde se acreditaría la responsabilidad de Luque y de la psiquiatra.

“Último intento”

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, el documento donde se rubricó la externación de Maradona fue un “último intento” de Swiss Medical para que se aceptara la sugerencia de continuar la rehabilitación en un lugar especializado y desistieran de llevarlo a un domicilio particular.

Además, los voceros consultados aseguraron que el cuerpo médico tratante de Maradona no pidió “un médico clínico” para la externación y que solo después lo hicieron para una interconsulta. “A Swiss Medical solo le solicitaron los acompañantes terapéuticos y el servicio de enfermería”, agregaron.

El viernes pasado, durante su declaración indagatoria, Cosachov negó responsabilidades en la muerte de Maradona y, al igual que Luque hoy, apuntó a la empresa de medicina prepaga.

En su descargo, Cosachov sostuvo que en la “internación domiciliaria”, desde un primer momento, se presentó como la médica psiquiatra y que en reiteradas oportunidades le pidió a Swiss Medical “médico clínico”, “médico neurólogo”, “ambulancia” y “enfermeros especializados las 24 horas”, entre otras cuestiones.

LA NACION