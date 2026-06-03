Los abuelos de Agostina Vega encabezaron en Córdoba la marcha en reclamo de justicia

CÓRDOBA.- Poco antes del inicio del velatorio de Agostina Vega, sus abuelos maternos Miguel y Elizabeth Heredia encabezaron en esta ciudad la marcha multitudinaria que reclamó justicia y visibilizó la tragedia de la violencia de género a nivel nacional. También estaban otros familiares de la niña de 14 años asesinada por Claudio Barrelier, detenido e imputado de femicidio.

El abuelo agradeció el acompañamiento que recibió de los distintos colectivos feministas y organizaciones que participaron de la movilización. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, afirmó.

Toda la familia tenía camisetas blancas con la leyenda “justicia por Agostina”. La marcha partió de la esquina de Colón y Cañada y llegó hasta Patio Olmos, un punto casi natural para las concentraciones en esta ciudad.

En todas las ediciones de #Ni Una Menos la participación fue masiva, pero en esta oportunidad tiene el condimento especial del reclamo de justicia por Agostina que estuvo desaparecida una semana y cuyo cuerpo fue hallado el sábado pasado en un descampado a 17 kilómetros del lugar donde fue asesinada, presuntamente luego de ser abusada.

Se realizó en Córdoba una masiva marcha en reclamo de justicia Sebastian Salguero

La marcha se realizó bajo una lluvia persistente. Se multiplicaron, como es habitual, los carteles en reclamo de justicia y también de que se acabe la violencia machista.

“Salimos a las calles a seguir exigiendo lo que es nuestro derecho: a vivir libres de violencia machista“, fue la convocatoria realizada por Ni Una Menos Córdoba, que además del reclamo de justicia por Agostina Vega, también aludía a Delicia Mamani, una joven de 20 años que vivía en Malagueño (a 40 minutos de la ciudad de Córdoba), de quien se desconoce el paradero desde noviembre de 2025 y se sospecha que fue secuestrada por una red de trata.

“Otra vez el dolor. Otra vez la bronca. Otra vez una familia destruida y una comunidad entera preguntándose cómo llegamos hasta acá. Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver. ¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas?”, planteó la convocatoria.

A lo largo de la caminata hubo reclamos a viva voz contra las políticas llevadas adelante por el gobierno cordobés de Martín Llaryora y también por la administración nacional de Javier Milei.

Ni Una Menos Córdoba impulsa un jury contra el fiscal Raúl Garzón que lleva la causa del femicidio de Agostina. Además de criticar la conferencia de prensa del sábado pasado, sostienen que no se aplicaron los protocolos de búsqueda inmediata vigentes en la provincia desde 2015 y que hubo falencias en la investigación.