Los atraparon en plena acción: usaban tiras metálicas para forzar cerraduras en la Ciudad

Durante la requisa se secuestraron más tiras metálicas aún sin usar, un destornillador, un manojo de llaves y dos teléfonos celulares

Cayeron con las manos en la cerradura: usaban la yuga para robar en Almagro
