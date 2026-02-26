Subasta sin compradores: el Gobierno no logró vender el terreno de la polémica en Almagro

El gobierno nacional avanzó este jueves con la subasta del terreno situado en Acuña de Figueroa 981, en el barrio porteño de Almagro, aunque no se presentó ni un comprador. El trámite arrancó con un precio base de US$425.683,80.

El remate se realizó de manera virtual a través del sistema oficial SUBAST.AR, bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco de la Subasta Pública Nº 392-0104-SPU25.

De acuerdo con el procedimiento previsto, la definición del mejor oferente se realiza durante el remate, aunque la adjudicación definitiva queda sujeta a una posterior validación administrativa por parte de la AABE.

El lote baldío fue rematado en medio de un reclamo vecinal, que impulsó un proyecto de ley ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para destinar el predio a espacio verde público. Según la descripción técnica incluida en el pliego de bases y condiciones de la frustrada subasta, es un lote baldío de 230,31 metros cuadrados, en una zona de uso residencial y comercial.

Un proyecto alternativo

Los vecinos organizados en el colectivo RELIEVE impulsan desde hace semanas que el predio sea destinado a una microreserva.

El proyecto de ley presentado propone preservar el suelo y la vegetación existente, incorporar flora nativa y habilitar el acceso público al espacio, con una intervención mínima de infraestructura. Fue acompañado por una recolección de firmas que superó las 1000 adhesiones en dos meses.

Render del proyecto de una microreserva urbana impulsado por un grupo de vecinos Manuela Rovere

En las horas previas al remate, el proyecto recibió un reconocimiento formal por parte de la junta de la Comuna 5, conformada por Almagro y Boedo, que lo declaró de interés. El reconocimiento, aunque trata de un respaldo institucional que acompaña la iniciativa, no tiene efectos vinculantes sobre el proceso de subasta.

Desde el colectivo vecinal señalaron que no esperaban que el remate se frenara, aunque dijeron: “Contemplamos que quedara desierto, como pasó en otras ocasiones”.

Un barrio con poco verde

Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022, publicados por el Indec, Almagro cuenta con 142.769 habitantes. En tanto, la Comuna 5 alcanzó un total de 194.271 personas.

De acuerdo con los mismos datos oficiales, Almagro tiene una superficie de 4,05 kilómetros cuadrados, lo que arroja una densidad poblacional de 35.248 habitantes por kilómetro cuadrado. En comparación con el censo de 2010, el barrio registró un crecimiento poblacional anual del 0,70%.

En relación con los espacios verdes, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), la Ciudad registra un promedio general de entre 5 y 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Estudios basados en esos registros oficiales ubicaron a la Comuna 5 con alrededor de 0,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, una cifra muy inferior al promedio general.

Qué sigue

Con la subasta sin comprador, el terreno permanece bajo administración de la AABE. Cualquier nuevo destino para el predio se deberá definir en el marco de los mecanismos administrativos correspondientes.

Mientras tanto, los vecinos anticiparon que continuarán impulsando el proyecto para que el lote sea adquirido por el gobierno porteño y destinado a espacio verde público.

La subasta avanzó conforme al cronograma previsto, ya que no existía ninguna presentación formal ni legal que impidiera su realización, según confirmó AABE a LA NACION.

Desde el organismo señalaron además que, una vez concretada la venta, el destino del terreno queda sujeto a la normativa vigente de la ciudad de Buenos Aires, que habilita desarrollos edilicios siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Código Urbanístico porteño.