El Gobierno nacional subastará un terreno en Almagro y crece el reclamo vecinal

El Gobierno nacional lanzó un nuevo proceso de subasta pública a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la venta de un terreno nacional ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El predio está ubicado en Acuña de Figueroa 981, en el barrio porteño de Almagro. La operación fue publicada en el Boletín Oficial como parte de la Subasta Pública N.º 392-0104-SPU25.

Según la convocatoria oficial, el lote tiene una superficie de 230,31 metros cuadrados, no cuenta con construcciones y será rematado de manera virtual a través del sistema SUBAST.AR el 26 de febrero, con un precio base de USD 425.683,80. La inscripción para participar del remate permanece abierta hasta el 18 de febrero a las 12.

Un terreno baldío en una zona residencial y comercial

Según la normativa vigente que regula la administración y disposición de los bienes del Estado, los inmuebles que no se encuentran afectados a un uso específico por parte de organismos públicos pueden ser incorporados al proceso de subasta, una vez que se certifica la inexistencia de requerimientos por parte de otras dependencias estatales.

De acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos, en esos casos la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) queda habilitada para avanzar con la valorización y posterior venta del bien.

El terreno baldío se encuentra entre medianeras, en una zona de uso residencial y comercial, presenta vegetación espontánea y permanece sin ningún edificio construido.

Impulso vecinal: un proyecto de ley y recolección de firmas

En paralelo al avance del proceso de subasta, vecinos del barrio organizados en el colectivo RELIEVE presentaron un proyecto de ley ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para frenar la venta del terreno y destinarlo a espacio verde público.

Según consta el proyecto, la iniciativa propone la creación de una Micro Reserva Urbana, en el terreno baldío que los vecinos consideran que reúne “las características preexistentes necesarias de espacio verde” y que resulta “digno de conservar como parte del patrimonio natural, afectivo e identitario de la Comuna y de la Ciudad”.

El proyecto plantea detener la subasta y habilitar la apertura del espacio a la comunidad, con una intervención mínima de infraestructura, para que pueda ser utilizado como lugar de esparcimiento y contacto con la naturaleza por personas de todas las edades, según el texto presentado en la Legislatura.

El terreno se encuentra en la calle Acuña Figueroa 981, en Almagro, Ciudad de Buenos Aires Nicolás Suárez

La iniciativa es acompañada por una recolección de firmas de vecinos del barrio, que respaldan el pedido de preservar el terreno como espacio verde de acceso público. Hasta el momento, el proyecto no registra tratamiento legislativo ni dictamen en comisiones, mientras que el cronograma de la subasta continúa vigente de acuerdo con la convocatoria oficial.

Uno de los barrios con mayor concentración poblacional

Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022, publicados por el INDEC, Almagro cuenta con 142.769 habitantes.

El barrio, que integra la Comuna 5 junto con Boedo, alcanzó un total de 194.271 personas en el último relevamiento censal. De acuerdo con los mismos datos oficiales, Almagro tiene una superficie de 4,05 kilómetros cuadrados, generando una densidad poblacional de 35.248 habitantes por kilómetro cuadrado. En comparación con el censo de 2010, el barrio registró un crecimiento poblacional anual del 0,70%.

Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), que releva la superficie de espacios verdes dependientes del Gobierno porteño y superficie por habitante por comuna, la Ciudad registra un promedio general de entre 5 y 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante.

Estudios basados en esos registros oficiales ubicaron a la Comuna 5, con alrededor de 0,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante para la comuna en su conjunto, una cifra inferior al promedio general de la Ciudad.

Qué implica una micro-reserva urbana

La figura de micro-reserva urbana mencionada en el proyecto presentado por los vecinos se define según el texto de la iniciativa legislativa como un espacio verde de pequeña escala, inserto dentro del tejido urbano consolidado, con intervenciones mínimas de infraestructura.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley, este tipo de espacios prioriza la conservación del suelo y de la vegetación existente, la incorporación de flora nativa y el acceso público, sin la realización de desarrollos edilicios de gran magnitud.

El procedimiento de subasta y la política de disposición de inmuebles

La venta del terreno de Acuña de Figueroa 981 forma parte de la política de disposición de inmuebles del Estado nacional, instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo encargado de administrar, valorizar y vender bienes inmuebles estatales que no se encuentran afectados a un uso específico.

El procedimiento prevé la venta mediante subasta pública virtual, con inscripción previa de los interesados, un precio base fijado por el organismo y condiciones establecidas en el pliego correspondiente. Según la convocatoria oficial, el proceso mantiene las fechas y condiciones originalmente previstas, sin modificaciones anunciadas hasta el momento.

La vía legislativa como herramienta para incidir en el destino de tierras públicas

El reclamo por el destino del terreno de Almagro se inscribe en una dinámica más amplia. En enero de este año, tal como informó LA NACION, organizaciones vecinales y colectivos socioambientales presentaron ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un total de 15 iniciativas legislativas vinculadas al destino de tierras públicas sin uso específico.

Los proyectos apuntan a la reconversión de predios desocupados o en desuso, en plazas, parques y bosques urbanos. Las propuestas contemplan intervenciones de distinta escala, desde micro-reservas urbanas hasta espacios verdes de mayor superficie.

En varios de los casos, las iniciativas fueron acompañadas por recolección de firmas, relevamientos territoriales y planteos de intervención con bajo impacto edilicio, como parte de reclamos vecinales orientados a incidir en el uso del suelo urbano.