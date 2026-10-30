Allanamientos, filmaciones y rastrillajes con 50 policías en busca de pistas para esclarecer el misterio de una “doble muerte” en Misiones

Detectives de la Policía de Misiones buscan pistas para intentar esclarecer los fallecimientos de Sergio Schulz, de 39 años, y de Griselda Gritzmacher, de 29, la pareja que fue encontrada muerta en un camino vecinal de Los Helechos, en Oberá, Misiones. En el interior de un auto Ford Fiesta negro dormía el hijo de dos años de las víctimas.

“Las investigaciones permitieron establecer, mediante testimonios familiares, que las víctimas se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos, con entregas particulares y financiación en cuotas mediante pagarés. De esta manera, por el momento se desestimaron las versiones que circularon inicialmente sobre una presunta actividad como prestamistas”, informaron a LA NACION fuentes de la Policía de Misiones.

El rastrillaje en busca de pistas

La investigación está a cargo del juez Diego Lafata, que conduce el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá. De la pesquisa participa personal de la Unidad Regional II de Oberá.

Las dos muertes fueron descubiertas ayer a las 8.30 en la denominada Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5. El cueprpo de Schulz fue hallado en el asiento del acompañante del auto, mientras que el cadáver de Gritzmacher estaba en el “lateral derecho” del lado de afuera.

En el vehículo dormía el hijo de la pareja, un niño de dos años. El menor fue trasladado a un “centro de atención primaria de la salud”, donde recibió asistencia sanitaria y atención psicológica.

La pareja tenía otro hijo de nueve años, que se había quedado con la abuela materna.

“Cerca de 50 uniformados realizan este viernes nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y alrededores, principalmente para localizar el celular de Gritzmacher, cuya información de conexión con antenas telefónicas orienta la búsqueda hacia esa zona. También se verifica si otro dispositivo de interés se encuentra entre las pertenencias de Schulz trasladadas a la morgue judicial”, dijeron fuentes del caso.

La policía busca el teléfono celular de una de las personas fallecidas Policía de Misiones

Los voceros consultados agregaron: “Se allanó la casa de las víctimas en Oberá, donde fueron secuestrados una notebook, dos CPU, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial. Asimismo, a partir de testimonios y otros elementos reunidos, se concretó un segundo allanamiento en una vivienda vinculada con las relaciones comerciales de Schulz”.

Los detectives policiales y judiciales, además, analizan filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del vehículo de las víctimas hacia la zona del hallazgo.

“El objetivo es reconstruir el recorrido, establecer los movimientos anteriores y posteriores, y determinar si otros vehículos circularon por el sector”, explicó la Policía de Misiones en un comunicado de prensa.

Los investigadores esperan el resultado de las autopsias para determinar la mecánica de muerte de la pareja.