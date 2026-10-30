Arresto domiciliario para el bioquímico acusado de mantener en cautiverio a su familia en Esquel

Miguel Battista, el bioquímico de 71 años acusado de haber mantenido en cautiverio a su esposa y sus tres hijos en su casa de Esquel, continuará el proceso con arresto domiciliario.

Así lo resolvió el juez José Luis Ennis tras una audiencia donde las partes expusieron sus posturas. “El magistrado consideró que sigue habiendo elementos suficientes para considerar la probabilidad de autoría para esta etapa procesal y que en el estado actual de la investigación hay más de una hipótesis posible sobre los hechos. También tuvo en cuenta que al tener más de 70 años, en caso de resultar condenado por un delito que implique pena de prisión podría cumplirla en un domicilio y esta regla debe aplicarla también al momento de fijar una medida de coerción. Por estos motivos dispuso su arresto domiciliario por el plazo pedido por la Fiscalía en un domicilio del que no podrá salir sin autorización judicial”, informaron fuentes judiciales.

El bioquímico está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas.

La investigación comenzó con una denuncia de una vecina de un barrio de clase media de Esquel, en Chubut, preocupada por los gritos que escuchaba de noche. Además, le parecía extraño que las ventanas estuviesen siempre tapadas y que los hijos de la pareja nunca salieran a la calle. El caso se conoció como “la casa del horror”.

“Gracias al alerta de una vecina, la fiscalía tomó intervención y dispuso el rescate de una mujer y de sus tres hijos —dos de ellos menores de edad— que vivían en aislamiento absoluto, dentro de una vivienda en la que convivían con el padre”, había informado la semana pasada el Ministerio Público Fiscal de Esquel.

La esposa de Battista tiene 41 años. Los hijos 19, 17 y 13 años. El domicilio donde vive la familia, en una zona residencial de Esquel, fue allanado.

Hoy hubo una audiencia donde el Ministerio Público Fiscal expuso el estado de la investigación y donde solicitó que el imputado esté en prisión por otros 30 días.

“La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por el fiscal Fidel González, solicitó que se extienda por 30 días la prisión preventiva. La Fiscalía interpretó que el arraigo del imputado en la zona es débil, que no puede tener vínculo actual con sus hijos y su esposa, que su medio de vida no lo ata a la zona y que cuenta con recursos más que suficientes para trasladarse. También argumentó sobre el peligro de entorpecimiento procesal en relación a potenciales testigos e incluso en relación a las víctimas”, según explicó el Ministerio Público Fiscal de Chubut en su página web.

La casa donde, según la Justicia, el boquímico tenía cautiva a su familia Captura de Video

La Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce, acompañó el planteo de la Fiscalía y resaltó la importancia de “mantener el resguardo de los adolescentes durante el proceso y exponiendo que se ha abierto un expediente en el Juzgado de Familia e intervienen distintos organismos estatales en su cuidado y asistencia”.

Por su parte, la defensa de Battista, a cargo del abogado Daniel Sandoval, llevó testigos para acreditar el arraigo de su cliente y ofreció un lugar en el que podría cumplir una medida de arresto domiciliario.

“A pedido de la Asesoría de Familia, el magistrado resolvió imponerle una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía respecto de sus hijos. Si incumple la medida podría volver a cumplir la privación de su libertad en prisión”, informó el Ministerio Público Fiscal.