Luis Advíncula chocó y lo denunciaron por intento de fuga

El siniestro ocurrió en Canning a fines de agosto; la mujer implicada divulgó en redes imágenes que lo comprometen

Luis Advíncula protagonizó un siniestro vial en Cunning
El lateral peruano de Boca Luis Advíncula recibió una denuncia después de protagonizar un accidente vial a fines de agosto en la localidad bonaerense de Canning y escaparse del lugar.

Si bien el siniestro ocurrió el 28 de agosto, se conoció en las últimas horas luego de que la damnificada publicara un video que expone la maniobra indebida del jugador a bordo de su camioneta Mercedes Benz, y su posterior huida del lugar.

El choque de Advíncula
Lo acusan de manejar en contramano por el carril equivocado y embestir de costado al otro coche a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58.

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”, detalla le mensaje de la conductora que fue impactada por el peruano de 35 años.

Notica en desarrollo

