Un empresario asesinó a su ex y al nuevo novio: lo entregó su propia madre

SANTA FE.- Un empresario de 48 años asesinó a su expareja, de 22, y al actual novio de la joven, de 36. A la mujer la trasladó en uno de sus vehículos de alta gama hasta un paraje cercano, donde escondió el cuerpo entre matorrales. El cadáver del hombre fue hallado en la vivienda donde se produjo la masacre.

Según fuentes de la investigación, el doble crimen habría sido el corolario de una prolongada fiesta que se desarrolló desde el viernes a la noche hasta el domingo al anochecer en una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle 40, entre 59 y 61, en el barrio Center de Reconquista.

En esas horas, trascendió que se habría registrado un elevado consumo de sustancias ilegales. El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rubén Martínez, admitió la versión y señaló que el caso de la mujer podría tratarse de un femicidio, ya que estaría comprobada la relación que la unió con su asesino. De eso se desprende que el crimen del nuevo novio de la joven sería calificado como un femicidio vinculado

Además de Hernán Imhoff, el detenido, hay dos demorados: un hombre y una mujer que habrían sido testigos de los hechos violentos ocurridos, según se admitió, alrededor de las 20 del domingo.

Este martes se realizarán en la morgue judicial de Reconquista las autopsias correspondientes para determinar fehacientemente las causas de ambas muertes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carol Mora y Martín Amílcar Blanco. Mora fue hallada semidesnuda en un camino rural de Avellaneda, a unos 600 metros de la Ruta Provincial 31, donde el acusado habría abandonado su cuerpo tras cargarlo en el baúl de su automóvil, un Audi.

De acuerdo con los primeros peritajes, Carol presentaba fracturas en el cráneo y habría sido asesinada dentro de la casa antes de ser trasladada. La joven era madre de una niña de cuatro años.

Blanco, en tanto, según el informe del médico legista policial, presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego. Su cuerpo fue hallado en el living de la vivienda, que, según indicaron fuentes judiciales, sería propiedad del empresario detenido, aunque no se sabe si él la usaba de forma corriente.

La fiesta interminable

Según los investigadores, durante el fin de semana, en la ahora denominada “Casa del horror” se desarrolló una fiesta de la que participaron varias personas y que se prolongó hasta el domingo a la noche.

Aún se trata de establecer si el asesino participó en toda la fiesta o si accedió a ella solo con el propósito de asesinar a la joven con la que había mantenido una relación sentimental, incluida una fugaz convivencia, hasta hace pocos meses.

Con los testimonios de los otros concurrentes a la fiesta se determinará cómo sucedieron los hechos y si efectivamente el hombre asesinado por el empresario era el actual novio de la expareja del femicida.

Según dejó entrever el grupo de investigadores, el procedimiento se originó el lunes tras la denuncia realizada por la madre del sospechoso, quien manifestó que su hijo habría matado a dos personas.

A partir de ello, y bajo directivas del fiscal del MPA en turno, Sebastián Galleano, se inició una intensa investigación que permitió solicitar la orden de allanamiento y detención del acusado de asesinar a las dos personas.

El fiscal regional Martínez comentó hoy que, según algunos datos comprobados, “durante la noche del domingo al lunes este señor intentó deshacerse del cuerpo de la chica, la trasladó en el baúl del auto a una zona rural denominada “El Carmen”, jurisdicción de Avellaneda. Con respecto al otro cuerpo, aparentemente también intentó hacerlo, pero no logró su cometido, no sabemos por qué”, remarcó.

En la vivienda, los investigadores secuestraron tres armas de fuego y vainas servidas, además de otros elementos de interés para la causa.

Imhoff es un conocido empresario del rubro de aberturas de aluminio. Posee propiedades en la zona, varios vehículos de alta gama y antecedentes de comportamientos violentos, según relataron testigos.