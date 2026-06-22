Manejaba alcoholizado, perdió el control de su auto, chocó contra un camión y volcó

Un conductor que manejaba con más de cuatro veces el límite permitido de alcohol en sangre perdió el control de su vehículo, chocó contra un camión y terminó volcado durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Barracas. El hombre sufrió politraumatismos y debió ser trasladado a un hospital.

El hecho ocurrió sobre la calle Zepita al 3100, donde un Ford Focus impactó contra un camión y quedó volcado sobre la calzada, lo que motivó un operativo de emergencia encabezado por efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron al conductor atrapado dentro del vehículo. Tras ser asistido por los bomberos, fue extraído del habitáculo y derivado por una ambulancia del SAME al Hospital Penna con diversos traumatismos, aunque consciente.

Choque y vuelco en Barracas

Según informaron fuentes oficiales al sitio platense 0221.com.ar, el automovilista, un ciudadano paraguayo de 36 años, fue sometido posteriormente a un test de alcoholemia por disposición de la Fiscalía General de la Ciudad, a cargo del fiscal Nicolás Barragán.

La prueba arrojó un resultado de 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el máximo permitido para conducir y que equivale a más de cuatro veces el límite establecido para conductores particulares en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de ese resultado, la fiscalía ordenó labrar un acta contravencional por conducir con una graduación alcohólica superior a la permitida y dispuso la inmovilización del vehículo involucrado en el siniestro.

Las circunstancias exactas que derivaron en la colisión continúan bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntan a que el estado de intoxicación alcohólica del conductor habría sido un factor determinante en la pérdida de control del automóvil.

El choque provocó importantes daños materiales tanto en el Ford Focus como en el camión involucrado, aunque no se reportaron heridos entre los ocupantes del vehículo de carga ni entre terceros que circulaban por la zona al momento del hecho.

En tanto, el conductor quedó imputado en una causa contravencional y deberá responder ante la Justicia por la infracción cometida.