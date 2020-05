Mapuches atacaron con piedras a fiscales y peritos en Mascardi

El incidente ocurrió mientras los investigadores recorrían la conflictiva zona Crédito: Marcelo Martínez

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un equipo de la Fiscalía 6 y cuatro miembros del gabinete de criminalística fueron agredidos en la tarde de ayer en Villa Mascardi por un grupo de 15 personas encapuchadas mientras realizaban peritajes en un predio que había sido en los últimos días escenario de un incendio intencional.

El jefe del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) resultó lesionado cuando una piedra impactó en su brazo.

"Fuimos a relevar el lugar y no pudimos estar ni 15 minutos. No pudimos finalizar la diligencia", sintetizó la fiscal Silvia Paolini a LA NACION.

En ese mismo lugar, anteayer por la tarde un grupo de personas había atacado a piedrazos una cabaña del complejo Gas del Estado. Pocos minutos después, ese grupo de agresores prendió fuego la vivienda.

El custodio de esa propiedad declaró que los atacantes, además de las piedras, portaban "armas blancas, pistolones y boleadoras".

Cuando los efectivos policiales y los bomberos que intervinieron en el procedimiento abandonaban el lugar, pasadas las 21, fueron apedreados por un grupo de personas con el rostro cubierto. Dos móviles policiales resultaron afectados, pero en esa oportunidad nadie resultó lesionado.

Ante este episodio, Paolini junto a los fiscales adjuntos, Facundo D' Apice y Clara Moldes, concurrieron al lugar del siniestro, ubicado a muy pocos metros de la ocupación mantenida por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Los funcionarios judiciales llegaron al lugar ayer, pasadas las 15.

"Además del ataque a la cabaña, -explicó Paolini-, había unos audios circulando de la comunidad mapuche que decían que el personal policial los había agredido. Por eso también fuimos al lugar: a buscar evidencia, algún material que indicara que habían sido agredidos".

Al llegar a la conflictiva zona, no había nadie. Al cabo de 10 minutos de peritajes, los funcionarios judiciales fueron advertidos de que a unos 100 metros del lugar "integrantes de la comunidad mapuche estaban haciendo fuego a un costado de la ruta 40". Poco después irrumpió la violencia.

"No pasaron más de cinco minutos -contó la fiscal-, que empezaron a llover piedras enormes. Vociferaban algo en lengua mapuche. Personal del COER nos cubrió para poder llegar a los vehículos y retirarnos del lugar. Una de estas personas estaba en el capot de nuestra camioneta con una boleadora roja".

Efectivos del COER intentaron disuadir a los agresores con disparos al aire hasta que los fiscales y los peritos lograron abandonar el sitio.

Los funcionarios judiciales agredidos en esta oportunidad advirtieron que en ningún momento alguien se acercó a dialogar o a consultar qué estaban haciendo.

"Fue terrible el nivel de agresividad. Tenían todo el rostro cubierto. Y lo cierto es que ese predio frente al lago es enorme. De cualquier lado podía salir alguien", dijo la fiscal Paolini.

De inmediato, notificaron del ataque al procurador rionegrino Jorge Crespo, que ordenó al equipo de la Fiscalía 6 abandonar la zona y no regresar para nuevos peritajes. "Dijo que la integridad física es más importante que la investigación. Uno cumplió con la función de buscar evidencia. No nos permitieron estar ahí, pero después dicen que uno no investiga", concluyó Paolini.

Las denuncias de atentados en Villa Mascardi se registran desde 2018. A la sucesión de saqueos e incendios en propiedades de la zona, se añaden agresiones directas a la presidenta de la Comisión de Fomento, Inés Marabolis, a turistas que acampaban en las cercanías del lago Mascardi y a una comunidad mapuche que administra un camping en la cabecera norte del lago.

Los episodios de violencia y vandalismo se intensificaron desde el inicio del aislamiento obligatorio y tuvieron un pico de tensión en la última semana, cuando la situación de desprotección, el temor y la angustia de los pobladores de ese paraje quedaron en evidencia.