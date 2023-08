escuchar

Un hombre fue al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata a pedir imágenes del robo de su celular y amenazó con “romper todo” con una maza. Como consecuencia de la agresión ocurrida el lunes por la tarde, el sujeto fue detenido por la Policía y está a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, y toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar, con lo cual el video luego se viralizó.

El detenido contó al entrar que un taxista le había sustraído su celular momentos antes, y forzó su ingreso al área restringida donde trabajan los empleados del COM, en donde exigió identificar al asaltante en las imágenes de vigilancia: “Él ya había venido al COM y los chicos le habían explicado que las imágenes son aportadas a la Fiscalía y que es la Fiscalía la que decide qué hacer. No se las pueden dar a una persona porque pasa esto, la gente quiere ir y hacer justicia por mano propia”, explicó el secretario de Seguridad de la comuna, Martín Ferlauto, en diálogo con La Capital MDP.

Mar del Plata: entró al Centro de Monitoreo y amenazó al personal con “romper todo” con una maza

Las imágenes del video, que no tiene audio al tratarse de una cámara de seguridad, muestran el nerviosismo de los empleados del lugar al ver al hombre con la maza, que ingresa forzosamente al área restringida y dialoga con otro grupo de gente mientras intenta acceder a las computadoras. El hombre llega a empuñar su maza con la intención de impactar, pero finalmente es escoltado por la policía una vez que su arma es confiscada.

“Yo estaba en mi oficina, salí y le empecé a hablar para que se calme, y hacer tiempo para que llegara la policía, que tardó sólo un minuto. Lo redujeron y se lo llevaron detenido. Buscaba ver las imágenes porque quería ir a buscar al taxista, y empezó a amenazar con que iba a romper todo”, continuó Ferlauto en su relato de los hechos. Según contó el detenido, su teléfono había sido robado luego de pedirle a un taxista que le permitiera ingresar a una vivienda para sacar dinero y pagarle en efectivo, a lo cual se fue del lugar con el celular adentro del auto.

LA NACION