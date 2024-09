Mar del Plata: motochorros siguieron a una pareja que iba en moto y la tiraron al piso para robarle

Escuchar

Un violento ataque motochorro, tipo piraña, tuvo lugar este fin de semana en Mar del Plata, a la vista de todos y a pocos metros del Hotel Costa Galana. Una banda de delincuentes siguió a una pareja que se movilizaba también en moto y arremetió contra ellos hasta tirarlos al piso. Querían robarles las pertenencias y la llave de la moto. La escena fue presenciada por varios automovilistas y peatones, en una zona sumamente transitada de esta ciudad balnearia.

El robo tuvo lugar este domingo por la tarde, en la zona conocida como Rotonda del Golf. Un hombre y una mujer transitaban a bordo de una moto Voge 650DS cuando fueron sorprendidos por varios motochorros. En la secuencia del ataque, que quedó registrada en los teléfonos de los testigos, se ve cómo los ladrones encerraron con sus motocicletas la moto de las víctimas y las tiraron al piso para robarles.

“Volvía de Miramar, había ido a tomar un café con mi novia. Cuando subimos por Playa Grande me encontré con que estaba toda la mano atorada. En el otro carril había 100 motociclistas y en ese momento se me vienen cinco pibes encima que intentaron sacarme la llave”, explicó Guillermo Messina, víctima del hecho, al medio local 0223. La secuencia de terror fue registrada por uno de los 100 motociclistas que justo en ese momento realizaban una caravana por la ciudad.

Robo piraña a una pareja en Mar del Plata

El hombre de 57 años manifestó que los delincuentes tiraron al piso a su mujer a los empujones y que por este motivo atinó a derribar la moto para evitar que se la lleven y continuaran atacando a su pareja. “Son 30 segundos en los que forcejeás, pones primera para escapar y no podés. Me gritaban ‘¡Bajate, bajate, bajate!’”, contó la víctima.

Messina se quedó con la duda si los delincuentes estaban armados. “Más allá de los golpes, me robaron la tranquilidad de salir a andar en moto. Son violentos e impunes”, agregó, y contó que la suya no es una moto tan costosa y que el ataque “lo hacen simplemente por daño”. “Se la llevan y la prenden fuego. No me entra en la cabeza. Fui a Chile, Perú y Bolivia y nunca me pasó nada y me sucede en la costa de Mar del Plata”, lamentó.

LA NACION