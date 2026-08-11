Mario Golemba está desaparecido desde hace 18 años y ahora la Justicia ordenó detener a 16 policías

Hace 18 años que la familia de Mario Golemba intenta encontrar una respuesta: dónde está el joven que fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando salió de una consulta médica en Oberá, Misiones. Después de casi dos décadas sin noticias sobre su paradero, la causa dio en las últimas horas un importante giro: 16 policías y expolicías fueron detenidos, mientras que otro sospechoso permanece prófugo. Todos están acusados de haber participado de un “pacto de silencio” en torno a la desaparición forzada de Golemba.

Este lunes por la mañana, 17 allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional en distintos puntos de Misiones, incluidas dependencias policiales, terminaron con la detención de 16 personas, entre policías en actividad y retirados. Además, hay otro sospechoso que tiene un pedido de captura vigente.

Está desaparecido desde hace 18 años y ahora la Justicia ordenó la detención de 16 policías. @eliezer.golemba

Los operativos fueron ordenados por la fiscal federal N.º 2 de Posadas, Silvina Flavia Gutiérrez, en el marco de la investigación por la desaparición del joven, que tenía 27 años cuando fue visto por última vez. En un comienzo de la investigación se creyó que Golemba se había ido por su propia cuenta o que había sido víctima de algún tipo de hecho delictivo, pero los testimonios recabados y las pruebas recolectadas a medida que avanzó la pesquisa permitieron avanzar hacia la presunción de una desaparición forzada.

De acuerdo con la investigación, los policías sospechados habrían utilizado la estructura operativa de la comisaría de la localidad misionera de Dos de Mayo para detener entonces a Golemba —no queda claro por qué lo habrían aprehendido—, someterlo a violencia física y hacerlo desaparecer. A la fecha, todavía se desconoce el paradero del joven y tampoco fueron hallados sus restos.

De acuerdo con el portal Fiscales, la acusación sostuvo, además, que desde el momento de la desaparición de la víctima se habría desplegado un “pacto de silencio institucional” destinado a impedir que se conociera lo ocurrido. Según la imputación, ese entramado se habría manifestado “mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.

Está desaparecido desde hace 18 años y ahora la Justicia ordenó la detención de 16 policías. @eliezer.golemba

La fiscalía también considera que, por tratarse la desaparición forzada de persona de un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba. En ese sentido, alcanza también a quienes, según la imputación, habrían tomado conocimiento de su presencia clandestina y omitido deliberadamente denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.

Según informó el portal judicial, las identidades de los acusados son el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).

El caso Golemba

El 27 de marzo de 2008, Golemba salió de la vivienda que compartía con su familia en Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo, para concurrir a una consulta con una nutricionista en Oberá. Tras finalizar con el turno médico, envió mensajes de texto a sus familiares y a su pareja y les indicó que regresaría “cerca de la tardecita”. Sin embargo, nunca volvió a su domicilio y nada más se supo de él.

Está desaparecido desde hace 18 años y ahora la Justicia ordenó la detención de 16 policías. captura de redes

La investigación inicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, pero no logró determinar qué había ocurrido. Posteriormente, testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Golemba había estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de la Provincia de Misiones, donde habría sido golpeado.

En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a los familiares de Golemba, el expediente pasó a la justicia federal de Posadas, que inició una investigación por el delito de desaparición forzada de persona.

En la investigación también colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.