Mataron al chofer de una aplicación de viajes durante un robo

Un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado por un grupo de delincuentes que se movilizaba en moto y que quiso robarle su camioneta cuando se subía al vehículo una pasajera. El homicidio ocurrió en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

Según fuentes policiales, el crimen ocurrió anoche, en la esquina de Río Orinoco y Corrales, a la altura del kilómetro 40 de la ruta 3, cuando la víctima, identificada como Claudio Killing, de 52 años, esperaba a la pasajera.

Mataron a un chofer de una aplicación

Etelvina, la pasajera, terminaba de subirse al vehículo, una camioneta la Renault Kangoo, cuando dos delincuentes en una moto negra y alta cilindrada llegaron al lugar y, a punta de pistola comenzaron a amenazarla.

Al mismo tiempo que le exigieron que entregara la cartera y el teléfono celular, los delincuentes apuntaron contra el chofer para que descendiera del vehículo. Pero, aparentemente, Killing realizó un movimiento que fue interpretado por ladrones como un intento de resistirse y abrieron fuego contra el chofer.

Después de herir al chofer, los asaltantes huyeron en dirección a la ruta 3, sin concretar el robo. Hasta el momento no fueron detenidos y eran buscados por la policía y la Justicia.

Los vecinos denunciaron que los policías de la comisaría de Virrey del Pino demoraron 25 minutos en llegar a la escena del crimen. Fueron ellos los que ayudaron al chofer baleado.

No fue el único hecho de sangre en el partido de La Matanza ocurrido anoche. En Villa Madero, un oficial de la Policía Federal hirió en una pierna y en la espalda a uno de los dos ladrones en moto que intentaron asaltar a los fieles de una iglesia.

Anoche, minutos después de las 21.30, en la esquina Millán y Thompson, frente a Ia Iglesia de La Cruz, el efectivo, que también salía del templo, se quedó conversando con un amigo cuando advirtió que dos ladrones en moto amenazaban con armas a un grupo de fieles.

Al observar el ataque, se identificó como integrante de una fuerza de seguridad e impartió la voz de alto. Entonces, los delincuentes abrieron fuego contra el policía. El enfrentamiento terminó cuando uno de los ladrones cayó herido en la espalda y en una pierna. Al ver a su cómplice caído, el ladrón que comandaba la moto huyó a pie.

La sucesión de hecho de violencia no es algo anormal en ese distrito, donde se registraron 147 víctimas de homicidios dolosos durante 2025. De esas casos, 22 fueron calificados como un crímenes en ocasión de robo en La Matanza, el más populoso de Buenos Aires, que duplica prácticamente la tasa de homicidios provincial: 8,02 casos cada 100.000 habitantes.

La reiteración de casos de violencia delictiva que emergen en las localidades de La Matanza y toman difusión pública tiene su reflejo a nivel estadístico. La información sobre investigaciones penales iniciadas el año pasado en todo el territorio bonaerense marca que el mayor municipio del conurbano, el único que tiene su propio departamento judicial, tiene la tasa más alta de homicidios, que en el promedio provincial quedó establecido en 4,6 casos cada 100.000 habitantes.

En ese distrito en el que viven 1.837.774 personas, según el último censo nacional, se cometieron casi el 20 por ciento de los 123 asesinatos en ocasión de robos que se investigan desde 2025 en la provincia de Buenos Aires. Entre las víctimas mortales en asaltos investigados el año pasado en el territorio bonaerense figuran 20 mujeres.

La estadística criminal, sustentada en los datos de las fiscalías bonaerenses, permiten comprender que no todos los asesinatos trascienden públicamente. Con esa aclaración se puede consignar que del repaso de los casos mortales notificados en La Matanza en las últimas semanas surge el asesinato de un vecino durante un robo.

A pesar de que no era el objetivo de los tres delincuentes en moto que llegaron a Abdala al 3400 para robarle el Volkswagen Gol a un automovilista, salió de su casa al escuchar los gritos e intentó defender al conductor del vehículo. El vecino, que habría sido identificado por fuentes policiales como Lucas Galván, de 43 años, arrojó un martillo contra los ladrones, que le dispararon una ráfaga de balazos. Ese homicidio ocurrió el 6 de julio pasado, en el barrio San Alberto.

Un poco antes, la víctima fue un adolescente de 14 años que resultó blanco al azar al quedar en medio de un tiroteo entre narcos, cuando estaba con su madre, que fue herida por un proyectil. Fueron víctimas inocentes de una guerra entre bandas en el límite entre las localidades de González Catán y Virrey del Pino, cerca del kilómetro 35 de la ruta 3, en el partido de La Matanza. Se trató del cuarto homicidio con matices narco ocurrido en un lapso de diez días en La Matanza.

Una de las últimas notificaciones sobre muertes vinculadas con robos en La Matanza había llegado el pasado viernes, cuando un policía que estaba de franco y sin uniforme sufrió un intento de asalto y, con su familia en el auto, repelió a los delincuentes a los tiros. Uno de los ladrones fue abatido en ese tiroteo, registrado en el cruce de Calderón de la Barca y Tinogasta, en la localidad de González Catán.