Mató a una jubilada en un robo, pero para la Justicia no entendió lo que hizo y ordenó su internación por 10 años

Olga Delfina Quinteros tenía 70 años cuando fue asesinada durante un robo en la ciudad neuquina de Piedra del Águila. El crimen ocurrió en marzo del año pasado. Ayer, el presunto asesino, un ciudadano dominicano conocido por el apodo de Junior, fue sobreseído después de haber sido declarado inimputable. No irá preso, pero deberá estar internado en un centro de salud mental durante diez años.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén en su página web. Junior, de 59 años, fue sobreseído “por no ser capaz de comprender sus actos ni dirigir sus acciones”. La conclusión sobre la inimputabilidad del acusado llegó después de los informes médicos del hospital donde permanece internado y del área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén.

“El MPF solicitó la declaración de inimputabilidad el 17 de abril pasado, durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora presentaron el hecho por el cual se investigó al acusado", se informó oficialmente.

El 14 de marzo de 2024, en horas de la tarde, Junior mató a golpes a Quinteros. El homicidio ocurrió en la casa de la víctima, en la ciudad de Piedra del Águila.

El asesino robó dinero en efectivo, una cadena, un reloj y un anillo, y escapó de la escena del crimen en el auto de Quinteros, un Volkswagen T-Cross.

Manejó hasta la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde abandonó el auto a la vera de la ruta nacional 3 cuando se quedó sin nafta. Continuó el viaje hasta la ciudad de Buenos Aires en un camión.

Su intención era llegar a la embajada de República Dominicana para pedir asilo, pero fue detenido antes de ingresar en la sede diplomática.

“En un primer momento, el crimen se investigó como un homicidio. Durante la audiencia donde se pidió el sobreseimiento, se le atribuyó el delito de robo calificado por homicidio, en carácter de autor. Entre los fundamentos para solicitar la declaración de inimputabilidad y el sobreseimiento, desde el MPF se planteó que al momento del homicidio y según los informes médicos, el imputado ‘no se hallaba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones’”, se informó oficialmente.

El juez de Garantías Ignacio Pombo hizo lugar a lo solicitado por el MPF y ordenó la internación obligatoria por un plazo máximo de 10 años en un centro de salud, medida a la que también mostró conformidad el defensor oficial.

El juez Pombo resolvió la internación obligatoria “en un dispositivo de salud mental” y dijo que “dicha medida deberá cesar si se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición (previo dictamen de especialistas del Cuerpo Médico Forense y resolución jurisdiccional). Si la medida cesa por el agotamiento de su plazo máximo o hubiesen desaparecido los riesgos para sí o para terceros, una semana antes del vencimiento deberá expedirse el equipo interdisciplinario de salud mental que lo esté tratando y continuará esa internación bajo control de la justicia civil interviniente”, se explicó en la página web del MPF de Neuquén.