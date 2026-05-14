Tensión: fuerzas de seguridad coparon Fuerte Apache en búsqueda de bandas que se disputan el control territorial

Un imponente despliegue de seguridad se desarrollaba desde primera hora de este jueves en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, ubicado en la localidad bonaerense de Ciudadela. Más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participaban de un operativo ordenado por la Justicia para desmantelar peligrosas organizaciones delictivas que se disputan el control territorial de la zona para facilitar la venta de droga.

La intervención, que incluye más de una decena de allanamientos en diferentes sectores de los monoblocks, incluidos búnkeres, fue solicitada por la UFI N.º 7 luego de que, días atrás, ocurriera una feroz balacera en el barrio, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. En aquel hecho hubo un fuerte tiroteo, con alrededor de 30 disparos, que dejaron como saldo tres heridos, uno de los cuales fue un vecino del lugar de 68 años que no tenía relación alguna con las bandas involucradas.

Allanamientos de la Policía Bonaerense en Fuerte Apache

El procedimiento tiene, como objetivo principal, atrapar a un capo narco que pretendía dominar el complejo habitacional y que entre el 19 y el 20 de abril pasado habría matado a dos integrantes de la banda rival. El sospechoso fue identificado como Agustín Jerez, también conocido como Gordo Tilín o Gordo Agustín. Además de capturarlo a él, los uniformados deberían detener a un menor de 16 años conocido como Tato, un “soldadito” de Jerez.

Las fuerzas de seguridad involucradas montaron un anillo de control con retenes y puestos de inspección en todos los accesos al barrio. Luego, y como parte de los operativos organizados, los efectivos realizaban chequeos exhaustivos a cada vehículo que intentaba salir del área de los monoblocks, buscando evitar posibles fugas de miembros de las bandas investigadas. También revisaban a algunas personas y recorrían pasillo por pasillo.

Según pudo saber LN+, el procedimiento de saturación dejó, hasta llegado el mediodía, la incautación de droga y varias armas halladas en algunos de los inmuebles del barrio.

Megaoperativo policial en Fuerte Apache Captura LN+

Megaoperativo policial en Fuerte Apache Captura LN+

Del operativo participaba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), una fuerza especial de la Policía bonaerense creada en 2017 para brindar respuesta táctica rápida, prevención del delito y apoyo operativo. Actúa en zonas de alto riesgo y realiza saturación en barrios bonaerenses.