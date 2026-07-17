Mil policías y cortes de calles en la zona del Obelisco, el operativo de seguridad que se prepara para la final del Mundial

Comenzó la diagramación del operativo de seguridad para la llegada del seleccionado argentino de fútbol y para el día del partido por la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos.

Para el operativo en la zona del Obelisco fueron asignados más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad. Para este domingo, la prevención en el centro porteño se reforzó con más de 200 uniformados con respecto a los 800 efectivos que formaron parte del operativo realizado el miércoles pasado, por los festejos del triunfo del equipo argentino contra el seleccionado de Inglaterra.

Según fuentes oficiales, la cantidad de efectivos asignados al operativo de seguridad podría incrementarse en caso que aumente la cantidad de personas que lleguen al Obelisco.

Fuentes del gobierno porteño indicaron que se desplegará un dispositivo especial de seguridad y prevención en la zona del Obelisco.

Participarán del operativo efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las Divisiones Orden Urbano, Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), la brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

El operativo será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y se realizarán cortes preventivos de tránsito para ordenar la circulación y facilitar el desplazamiento de las personas.

Cuando termine el partido, y de acuerdo con la cantidad de personas que se acerquen a la zona, se instalarán vallas en Corrientes, entre Libertad y Cerrito; Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha; Diagonal Norte, entre Cerrito y Libertad y Diagonal Norte, entr Carlos Pellegrini y Suipacha.

Junto al último de los vallados se instalará el denominado “Puesto Médico de Avanzada” perteneciente a Defensa Civil de la Ciudad, que funcionará como un hospital móvil para atender eventuales emergencias. Allí se concentrarán las ambulancias del SAME y el personal de Defensa Civil.

Se realizará el relevamiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y con drones. También se sumarán los helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad para sobrevolar la zona.

Mientras que como medida preventiva y para proteger el monumento, se instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco.

En tanto que, durante las últimas horas, se concretó una reunión de coordinación en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí, la titular de la mencionada cartera, Alejandra Monteoliva, comenzó a planificar el dispositivo de seguridad para el traslado de los integrantes del seleccionado desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el Obelisco.

Con el objetivo de diagramar el operativo de seguridad ante los eventuales escenarios que se presenten y las diversas jurisdicciones que recorrería la caravana formada por futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, Monteoliva convocó al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, a los jefes de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Casa Militar.

La asignación de efectivos, móviles terrestres y aéreos quedará supeditada a la cantidad de personas que concurran al predio de la AFA, en Ezeiza y al Obelisco, después que se dispute la final del campeonato mundial, en Nueva York.

En la reunión también se avanzó sobre la asignación de cuáles serán las fuerzas federales que custodiarán las zonas críticas del recorrido. Además, la asignación de efectivos estará condicionada por la decisión de los futbolistas, miembros del cuerpo técnico y dirigentes que todavía no comunicaron, independientemente del resultado del partido contra España, si regresarán todos juntos a nuestro país o algunos optaran por viajar a las ciudades europeas en las que residen.

Tampoco se confirmó si existe un consenso entre los deportistas, cuerpo técnico y dirigentes de concurrir a la Casa Rosada y saludar a los hinchas que se juntaran en la Plaza de Mayo. Ante esa posibilidad, la ministra Monteoliva convocó a la reunión realizada en las últimas horas a los responsables de la Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia presidencial y de la Casa Rosada. Todo dependerá de la decisión del seleccionado nacional de fútbol.