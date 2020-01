"Mira como me pusiste", la frase de un juez denunciado por abuso sexual

Virginia Creimer denunció por abuso a un juez del fuero Civil de La Plata

La médica forense Virginia Creimer no podía creer lo que le sucedía. Tampoco lo que acababa de escuchar de boca del juez del fuero civil y comercial de La Plata Juan José de Oliveira. Mientras se tocaba la zona genital, el magistrado, según la facultativa, le dijo: "Mira como me pusiste" para después abalanzarse sobre ella e intentarle sacarle un top deportivo que vestía. La pesadilla continuó cuando el funcionario judicial, siempre según denuncia, la manoseó hasta que ella pudo escapar.

"Nunca sospeché que podía ser peligroso", sostuvo Creimer a LA NACION. El ataque sexuahabría ocurrido en la casa del juez de Oliveira, en La Plata, el viernes pasado. Creimer y el juez se conocen desde hace más de una década. Ambos trabajaron en el Ministerio Público Fiscal.

Según el relato de Creimer, testigo calificada en decenas de procesos penales y juicios orales por abusos sexuales, femicidios y asesinatos, el viernes pasado fue a casa del juez de Oliveira a tomar mate.

"Primero hablamos de trabajo, sobre todo del mío. En un momento, él comenzó a relatar detalles de cómo había engañado a su exesposa y me contó que hasta la llevó al casamiento de su examante y, de pronto, me dijo: ´No te puedo ofrecer una relación estable´. Le respondí que no quería ninguna relación. En ese instante se cruzó y agregó: ´Te veo con esa ropa [Creimer vestía un top y short deportivos]´ y después soltó ´ mira como me pusiste´. No podía creer que un juez dijera la misma frase que afirmó Juan Darthés a Thelma Fardin [por el caso de abuso]", sostuvo a LA NACION la médica forense.

Fue ese el comienzo de una pesadilla. "Después me agarró por atrás, me besó a la fuerza la cara y la boca", agregó la denunciante. Resistió como pudo. Con los brazos intentó evitar que la llevara hasta una habitación donde había un televisor. Le quedaron las marcas de la fuerza que hizo contra el marco de una puerta.

"Trató de sacarme la ropa. Me llegó a bajar el bretel izquierdo del top y después me babeó los pechos y me manoseó", aseguró Creimer.

El juez denunciado es hijo del subprocurador general ante la Suprema Corte provincial, Juan Angel de Oliveira.

En un momento logró zafarse y decidió irse. "Rezaba que la puerta principal no estuviese cerrada con llave. Por suerte la pude abrir y me fui. Me subí a mi auto y mientras manejaba lloraba y gritaba. Estaba muy angustiada", recordó la médica.

Al entrar en su casa y encontrarse con su hija, decidió ir a correr. "Mientras corría por el parque lloraba. Estaba muy angustiada. No sabía qué hacer. Después me acosté sin saber que hacer hasta que me decidí en contar todo en las redes sociales y fueron mis alumnas [es docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche] que me convencieron a hacer la denuncia", sostuvo.

Acompañada por el abogado Darío Saldaño hizo la denuncia en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata de la policía bonerense. La médica forense está convencida de que los fiscales que les toque la causa se van a recusar porque conocen tanto a ella como al juez denunciado y sobre todo al subprocurador general ante la Suprema Corte provincial.

"Fui vulnerable. Yo, que trabajo con víctimas de violencia de género, fui vulnerable y no me di cuenta que [el juez de Oliveira] es un lobo con piel de cordero", afirmó a LA NACION.