Caso Thelma Fardin: cómo puede avanzar la causa contra Juan Darthés en Brasil

RIO DE JANEIRO.- Todas las esperanzas de la actriz Thelma Fardin están ahora depositadas en Brasil y en que las autoridades de este país detengan y juzguen al actor Juan Darthés, acusado de violación agravada en Nicaragua, por un hecho ocurrido durante una gira de la novela Patito Feo en 2009. Darthés está refugiado desde fines del año pasado en San Pablo, bajo el amparo de su nacionalidad brasileña.

"Necesitamos la colaboración de Brasil, si no, no vamos a poder avanzar", señaló a LA NACIÓN la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia.

L a justicia nicaragüense ya tramitó una orden de captura internacional de Darthés, pero Interpol aún no ha emitido una "notificación roja", como se conoce a las solicitudes a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisoriamente a fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir una condena. El proceso burocrático puede demorarse, pero, además, hay otro obstáculo más serio: la legislación de Brasil no permite la extradición de sus ciudadanos.

No solo el artículo 5 de la Constitución brasileña garantiza que "ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en caso de crimen común, practicado antes de la naturalización", sino que, asimismo, el Código Penal, en su artículo 7, establece que "quedan sujetos a la ley brasileña, a pesar de cometidos en el extranjero, los crímenes cometidos por un brasileño".

Darthés -cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico Dabul- nació en San Pablo el 28 de octubre de 1964, y, aunque también tiene ciudadanía argentina, es considerado ciudadano brasileño para la legislación de este país.

"Mientras se encuentre en Brasil estará protegido por la ley brasileña", resaltó a este diario el abogado Felipe Valente Maluly, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Orden de Abogados en San Pablo, quien de todos modos apuntó que esa tutela no evitaría que Darthés pueda ser acusado en Brasil.

Si bien la orden de captura internacional de Interpol no tendría efectos prácticos en Brasil -solamente podría ser detenido si intentara salir del país-, la alternativa es que, luego de emitida esa "notificación roja", la justicia nicaragüense envíe por vía diplomática la denuncia contra Darthés a las autoridades judiciales brasileñas.

"La Justicia de San Pablo abriría entonces un juicio contra él aquí, se iniciaría todo un proceso de instrucción, con la presentación de pruebas y testigos, y se lo intimaría a él a comparecer para que tenga la chance de defenderse. Respondería entonces a la ley brasileña, para la cual el crimen de violación prescribe a los 20 años", explicó el especialista legal.

Como los hechos sucedieron hace ya una década -cuando Fardin tenía 16 años y Darthés 45-, todavía queda abierto un margen de diez años para que el actor pueda ser juzgado en Brasil.

LA NACIÓN intentó comunicarse con el abogado de Darthés en Buenos Aires, Fernando Burlando, pero el defensor del actor no respondió las consultas. "Hacemos todo lo posible para lograr que en Brasil pueda tener Justicia. Llevar a Juan a un proceso en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida. La situación de Nicaragua no es una situación que garantice Justicia ni equilibrio ni equidad", había dicho Burlando a Crónica TV el domingo pasado.

Por su parte, la abogada de Fardin se mostró satisfecha con todas las medidas tomadas hasta ahora por la justicia nicaragüense. "Se están siguiendo todos los pasos necesarios, pero son muchas etapas procesales. No fue una sorpresa que Darthés se fuera a Brasil; sabíamos que era una posibilidad por su ciudadanía. Ahora lo que buscamos es que la justicia brasileña colabore. No sabemos ni siquiera dónde está escondido Darthés y todavía no hay una causa abierta en Brasil. Pero, por lo pronto, si intenta salir del país, será detenido", afirmó, confiada en que, tarde o temprano, el actor será juzgado.