Misiones: ejecutaron de 12 balazos a un joven y detrás del crimen estarían dos temibles bandas de Brasil

A Fernando Matías Rodríguez lo ejecutaron a sangre fría. Lo acribillaron con 12 tiros en el barrio Sol de América, en la ciudad de San Vicente, Misiones. El crimen tiene el sello del narcotráfico. La sospecha es que detrás del homicidio estarían dos peligrosas organizaciones brasileñas conocidas como Os Manos, el brazo de sicarios del Primer Comando Capital (PCC), una de las mayores organizaciones criminales de América, y Os Tauras.

Así lo informaron a LA NACION fuentes que investigan el homicidio de Rodríguez, de 27 años. La hipótesis de que el crimen fue un ajuste de cuentas narco se fundamenta en que en la casa donde fue hallado el cuerpo de la víctima se secuestraron 100 gramos de cocaína y una balanza de precisión, pero sobre todo porque dos de los sospechosos detenidos son brasileños sindicados como integrantes de Os Manos, una importante gavilla nacida en Rio Grande do Sul, y Os Tauras.

“El trabajo de Inteligencia de Frontera de la Policía de Misiones y el intercambio permanente con las fuerzas brasileñas permitió establecer que los dos sospechosos detenidos tienen vinculaciones con Os Tauras y Os Manos. Adempas se pudoy reconstruir numerosos registros policiales y judiciales por narcotráfico, amenazas, receptación, hurtos y otros delitos. Ahora se profundiza el cruce internacional para determinar si alguno mantiene pedidos de captura u órdenes de detención vigentes en Brasil”, informó la fuerza policial misionera en un comunicado de prensa.

El homicidio de Rodríguez fue descubierto ayer a la madrugada. Como se dijo, detectives de la Unidad Regional VIII de la Policía de Misiones secuestraron 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión, un arma de fuego, teléfonos celulares y vainas servidas de calibre 9 mm.

Un pistola secuestrada por la Policía de Misiones Policía de Misiones

Además, en la zona conocida como Picada Zulma, al costado de un camino vecinal, los detectives policiales encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con siete cartuchos, un revólver Amadeo Rossi calibre 38 con seis vainas servidas y otros 11 cartuchos calibre 9 milímetros.

Los sospechosos brasileños fueron identificados como Daniel F., alias Pelé y de 23 años, y Alisson Henrique F., de 20. También fueron detenidos los argentinos Fernando R., de 35 años; Flavia K., de 29, y Maximiliano P., de 25.

Para la Policía de Misiones, Daniel F. y Alisson F. serían los sicarios que ejecutaron a la víctima; los otros tres sospechosos habrían tenido otros roles dentro del plan criminal.

“A partir de las imágenes de cámaras de seguridad, los detectives de la Unidad Regional VIII reconstruyeron desplazamientos, establecieron la utilización de dos vehículos antes y después del ataque y avanzaron sobre las personas que habrían participado en la planificación, traslado y ejecución del hecho”, sostuvo la Policía de Misiones en un comunicado de prensa.

Antecedente en Caballito

Hace casi 13 meses, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) colaboró en la extradición a Brasil de Fabio Rosa Carvalho, sindicado como líder de la organización brasileña Os Manos.

Fabio Rosa Carvalho fue detenido en Caballito

En agosto de 2025, Rosa Carvalho, de 42 años, fue arrestado por detectives de la Policía de la Ciudad, de la Policía de Córdoba y de la Policía Civil de Río Grande do Sul en Pedro Goyena al 800, Caballito.

Era buscado por Interpol desde 2023, cuando se fugó de una cárcel de Brasil, donde estaba detenido, acusado de ser el jefe de Os Manos, organización a la que se le atribuían al menos 150 homicidios. La banda también se dedicaba a vender drogas y se vislumbraban sus vínculos con el PCC, la megabanda originada en las cárceles de San Pablo.

Según fuentes policiales, Rosa Carvalho era uno de los sicarios que fue detenido durante la operación Cova Rosa, en 2009, que terminó con las capturas de 69 miembros de Os Manos, organización bajo sospecha de haber cometido homicidios por encargo.

Se lo ubicó en la Argentina a partir de información aportada por detectives de la Policía Civil del Estado de Río Grande do Sul, quienes se comunicaron con la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba. Tenían la pista de que el prófugo podría estar en esa provincia, a partir de la activación de una billetera virtual asociada a la imagen facial de Rosa Carvalho.

Finalmente, a partir de la activación de esa billetera virtual, se determinó que el sospechoso estaba en la ciudad de Buenos Aires, donde finalmente fue detenido.

Aquel arresto expuso la presencia de Os Manos en la Argentina; el crimen descubierto ayer en el interior misionero revela que la penetración de esa gavilla en el territorio argentino no fue un hecho aislado.