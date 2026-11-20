CÓRDOBA.- Dos sospechosos fueron detenidos e imputados como presuntos coautores del delito de homicidio en el marco de la investigación por el homicidio de Claudio Alberto Garavaglia, el hombre denunciado por abusos sexuales, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una camioneta quemada en la ruta entre Los Cocos y La Cumbre. Uno de los acusados es el padre de la denunciante.

Según el Ministerio Público Fiscal, la investigación determimó que “uno de los detenidos mantenía una estrecha relación con la víctima, vínculo que habría sufrido un abrupto distanciamiento”.

Entre las circunstancias que se investigan como “posibles desencadenantes del hecho se encuentra un conflicto vinculado al reclamo de restitución de un inmueble, junto con otras situaciones que son objeto de análisis”.

“Durante los procedimientos se secuestraron numerosos elementos de interés probatorio para la causa, así como armas de fuego en uno de los domicilios allanados”, agrega el comunicado.

Los detenidos quedaron alojados en el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje, a disposición de la Fiscalía interviniente, la de Cosquín.

“La investigación continúa en pleno desarrollo, sin descartarse otras líneas investigativas ni la eventual participación de otras personas”, suma el comunicado.

Garavaglia, de 65 años, domiciliado en la capital provincial, apareció asesinado a cuchilladas en el asiento trasero de su Toyota SW4, que fue abandonado, incendiado, en la Ruta Nacional 38, entre las localidades de La Cumbre y Los Cocos, en el norte del Valle de Punilla.

Se determinó, además, que estaba denunciado e imputado por abuso sexual. Por eso, la principal hipótesis es que el homicidio sería una represalia.

La autopsia reveló que murió por múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax; cuando su Toyota fue incendiada, él ya estaba muerto. El fuego habría sido provocado para borrar huellas del crimen.

La causa la lleva la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien corroboró que Garavaglia había sido objeto de tres imputaciones por abuso sexual; en una de ellas arrastraba la agravante de que había sido cuidador de la víctima, que era menor de edad en el momento de los hechos.

Esta última causa es investigada por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre; la víctima tenía 15 años en el momento de los hechos, se explicó. La imputación es por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guardador”.

Había fechas establecidas para peritajes e incluso Garavaglia se había presentado ante la Justicia, donde negó los hechos y planteó que la acusación en su contra era una suerte de extorsión para que entregara dinero.

El hombre, según indicaron algunas fuentes, vivió un tiempo en España donde habría consolidado su posición económica. En los últimos años, en Córdoba, se habría dedicado a la lectura del tarot.

Marcela Méndez, la abogada del denunciante, indicó que el joven ahora es mayor de edad y recién se animó a hablar “por el dolor emocional que le significa el hecho”, por la cercanía que tenía con él.