Crimen en Salta: asesinaron de una puñalada a un joven de 24 años y vecinos incendiaron la casa del presunto homicida, que fue detenido

Un joven de 24 años fue asesinado de una puñalada en una zona comercial de la localidad salteña de Pichanal. Por el homicidio, ocurrido en el sector conocido como El Cruce, fue detenido un hombre de 37 años, acusado de haber participado en el ataque. Horas después, vecinos de la víctima incendiaron la casa del sospechoso.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada. Según los resultados de la autopsia, murió como consecuencia de “ un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca causada con un arma blanca ”. El examen forense también estableció que el cuerpo no presentaba signos de defensa, un dato que será evaluado por los investigadores para reconstruir las circunstancias de la agresión.

Según la información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, el hecho ocurrió pasadas las 14 del domingo, en un sector de actividad comercial próximo a la confluencia de las rutas nacionales 34, 50 y 5. Allí funcionan distintos comercios y locales gastronómicos instalados sobre la banquina.

Villada era conocido en la zona y, según testimonios de vecinos difundidos en redes sociales, solía limpiar los vidrios de los vehículos y colaborar en la atención de mesas de algunos negocios.

Vecinos incendiaron la casa del hombre de 37 años que fue detenido por el crimen de Fernando Miguel Villada

De acuerdo con una reconstrucción preliminar, el joven habría recibido la puñalada en el tórax dentro de un local gastronómico cercano. Luego salió a la calle, donde se desplomó. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir una alerta, lo encontraron tendido en la vía pública.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán. La funcionaria ordenó la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del organismo. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia.

Como resultado de las primeras diligencias, fue detenido un hombre de 37 años, sospechoso de haber participado en el crimen. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del ataque ni qué vínculo existía entre el sospechoso y la víctima.

Ataque a la casa del acusado

Horas después de la muerte de Villada se registró un incendio en una vivienda del hombre detenido. El inmueble sufrió daños por el fuego y por el impacto de proyectiles, aunque no hubo confirmación acerca de quiénes participaron del episodio. Tampoco se informó si hubo personas heridas o detenciones por ese hecho.

Los restos de Villada fueron velados en el domicilio familiar, ubicado sobre la calle San Francisco, en la zona del Triángulo. En la convocatoria que hicieron sus seres queridos para darle el último adiós se leía la frase: ”Que brille para él la luz que no tiene fin".