Muerte en Retiro: hablaron las amigas de la modelo brasileña que cayó de un sexto piso y afirmaron que “a Emmily la mataron”

escuchar

Las circunstancias en que la modelo brasileña de 26 años Emmily Rodrigues Santos Gomes cayó desde un sexto piso en el barrio porteño de Retiro el último 30 de marzo continúan siendo un misterio. Aunque las primeras versiones indicaban que la joven se había lanzado al vacío en medio de un brote psicótico, la Justicia avanza en la investigación del hecho como un homicidio. En esa línea, dos amigas de la presunta víctima, Vanesa y Brenda, aseguraron que “a Emmily la mataron” cuando se encontraba en el departamento junto al empresario Francisco Sáenz Valiente -actualmente detenido e imputado- y una amiga, Juliana Magalhaes Mourao.

En declaraciones a A24, Brenda afirmó que el día de su muerte Emmily fue a la propiedad de Sáenz Valiente “engañada claramente por Juliana, que era su amiga. “Si a Emmily la invitaban a un after y no conocía a nadie, no iba a ir”, planteó y agregó sobre lo que ocurrió después: “Conociéndola, cuando se encuentra ahí, en esa situación incómoda, ella se quiso ir y la terminan matando, porque Emmily no se mató, la mataron”.

Respecto de la aludida situación, ahondó: “Francisco es el sugar de Juliana y Juliana es la testaferro y le pagaba llevando chicas ahí. Se dice que este señor pertenece a un club de hombres y que muchas chicas pasaron por eso y fueron violadas. Dicen que les daban Clonazepam, las violaban y se levantaban desnudas. Cuando lo hacían, tenían que agarrar sus cosas e irse, porque si no, les decían que las iban a matar”. Esa habría sido -conjeturó- el contexto en el que Emmily habría pedido ayuda en los audios de las llamadas realizadas por el empresario al 911 que trascendieron esta semana. “En el audio ella dice: ‘Me van a matar’. Una persona que tiene un brote psicótico y salta no dice eso”, remarcó.

Emmily Rodrigues Santos Gomes y Francisco Sáenz Valiente.

Con relación al vínculo entre la modelo brasileña y Sáenz Valiente, Brenda dijo que “no lo conocía, ni siquiera sabía su apellido”, y que su amiga nunca se lo “mencionó”, pese a que ella le “contaba todo”. Luego, Vanesa señaló respecto de la actitud de Juliana: “Uno de los llamados al 911 de una vecina dice que Emmily todavía se quejaba luego de caer. Juliana era médica del Fernández y tenía los recursos para auxiliar a su amiga y lo primero que hace es salir del edificio ¿Por qué no la fue a auxiliar? Se quiso escapar”.

Finalmente, las jóvenes pidieron por el esclarecimiento del caso y convocaron a todas las personas que hayan estado en el departamento antes y durante lo ocurrido a declarar. “Queremos justicia y lo único que pedimos acá es que se sepa la verdad, que todos los testigos que estaban ese día ahí hablen, que vayan a declarar, que den la cara”, concluyó Brenda.

El desesperado llamado al 911 antes de que la modelo brasileña cayera de un sexto piso en Retiro

La entrevista a las amigas de Emmily tuvo lugar después de que saliera a la luz uno de los audios de los llamados al 911 realizados previo a la caída de la brasileña, en el cual Sáenz Valiente le dijo a la Policía que la joven estaba “como poseída”, en línea con lo que el empresario detenido e imputado por “homicidio” insistió en su declaración indagatoria.

“El imputado mantuvo la misma versión inicial que le dio a la Policía: que la chica tuvo un especie de brote psicótico, que se puso agresiva y que ella buscó una ventana para tirarse al vacío”, indicó una fuente judicial.

Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, interinamente a cargo de Vismara, emitió el lunes pasado un comunicado relativo a la indagatoria del imputado, aunque sin dar mayores precisiones. “En el marco de la causa, el sábado 1° de abril se le tomó declaración indagatoria a un hombre de 52 años, dueño del departamento de donde cayó la víctima, que continúa detenido. La investigación se encuentra en curso y con distintas medidas a producir”, señaló.

Lo que se sabe hasta ahora

Según lograron reconstruir los investigadores por medio del relato de testigos, la noche del miércoles 29 de marzo Sáenz Valiente fue a cenar con un grupo de amigos, entre los que se encontraba Juliana, también brasileña, con la que mantiene una relación de amistad desde hace cuatro años. Esta joven de 37 años había llevado como invitada por primera vez a ese tipo de cenas a la víctima.

Ya en la madrugada del jueves, el empresario, junto a Juliana, Emmily y una tercera mujer también amiga del grupo se dirigieron al departamento del sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.

Según los pesquisas, tras una noche de excesos, aparentemente Emmily cerca de las 9 de la mañana sufrió un ataque de nervios tras una discusión con el dueño de casa, por la cual la mujer comenzó a correr alrededor del departamento. Se cree que a esa altura, la tercera mujer que había concurrido ya se había retirado, por lo que en el departamento quedaban Sáenz Valiente, su amiga y la brasileña de 26 años.

De acuerdo a lo relatado por el imputado, por Juliana y por testigos, la joven se mostraba muy agresiva e intentó abrir un ventanal que da al frente del edificio, pero como no pudo, llegó a una ventana de una habitación que da al pulmón de manzana y se arrojó. Vecinos del edificio llamaron al 911 y personal de la comisaría Vecinal 1A se dirigió al lugar y encontró el cuerpo de Rodrigues en una zona de difícil acceso. Una ambulancia del SAME fue enviada al lugar para auxiliar a la víctima, que llegó fallecida al hospital Fernández.

.

Con información de Télam

LA NACION

Temas RetiroHomicidio