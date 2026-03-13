El video del actor de Disney disparando un arma de fuego en el barrio 31

En las últimas horas, el actor Santiago Motolo, conocido por su trabajo en la serie de Disney O11CE, quedó envuelto en una polémica cuando se viralizó en las redes sociales un video suyo en el que apareció disparando al aire un arma de fuego en el barrio 31.

Motolo tiene 18 años y, además de actuar en la serie de Disney, de acuerdo con su biografía de Instagram, también trabajó en El marginal. Se presenta como streamer e influencer. Acumula 158 mil seguidores en Instagram y 293 mil seguidores y 9.4 millones de “Me Gusta” en TikTok.

El actor de Disney que apareció disparando un arma

En las últimas horas en las redes sociales se viralizó un video, que grabó otra persona, en el que se lo pudo ver junto a una persona que le enseñaba a manipular el arma. Luego, sin soltarle las manos, lo ayudó a disparar tres tiros al aire, una acción extremadamente peligrosa e imprudente. Aunque no hay precisión de la fecha, las imágenes son recientes.

Según reveló Alan Ferraro en Arriba argentinos (eltrece), el hecho ocurrió en la Villa 31 de Retiro. Según el cronista, el joven fue al lugar a generar contenido para sus redes “y parte de ese contenido era aprender a disparar un arma de fuego”. Manipuló una nueve milímetros acompañado por una persona que probablemente vivía en el barrio. De acuerdo con la información, disparó al aire en cercanías de una cancha de futbol ubicada dentro del lugar.

Santiago Motolo, el actor de Disney que apareció en un video disparando un arma de fuego al aire en el barrio 31 (Foto: Instagram @santimotolo)

Asimismo, indicó que el influencer habría ido al menos dos veces al barrio. Durante su primera visita, tuvo que abandonar el lugar porque hubo un tiroteo. Semanas después regresó y filmó el video que terminó viralizándose. Incluso, aparecieron imágenes suyas caminando por el lugar, en el que se pudo ver a varios niños jugando.

Motolo no se pronunció tras la viralización de las imágenes. No hizo mención a sus controversiales acciones ni tampoco nuevas publicaciones en sus redes.