Sergio “Chiquito” Romero se retiró del fútbol y empieza su camino como entrenador

Después de más de dos décadas como profesional, Sergio Romero tomó la decisión de retirarse del fútbol a los 39 años. Así se lo confirmó alguien del círculo íntimo de Chiquito a LA NACION. Su último capítulo como jugador fue en Argentinos Juniors, pero el cierre de su carrera llegó marcado por una determinación personal: priorizar a su familia y comenzar una nueva etapa dentro del mismo deporte, esta vez desde el banco de suplentes.

El hombre que más veces defendió el arco de la selección argentina evaluó durante el último mercado de pases la posibilidad de continuar en actividad. Incluso recibió algunos sondeos para jugar en 2026. Sin embargo, había puesto una condición que reducía notablemente las opciones: no mudarse de Buenos Aires. Las propuestas no terminaron de convencerlo y, tras varias semanas de reflexión, decidió colgar los guantes.

La determinación no implica alejarse del fútbol. Por el contrario, Romero ya tiene definido su próximo paso: quiere ser entrenador. El misionero obtuvo el título de director técnico en 2023, cuando todavía jugaba en Boca, y desde entonces viene preparando su futuro con un cuerpo técnico armado y una idea clara sobre el rol que quiere ocupar.

Argentinos, el último arco que defendió Romero @Facamorales

“Si no se da la posibilidad de seguir jugando, estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”, había adelantado meses atrás en una entrevista con DSports Radio. Su intención, según explicó, es asumir como entrenador principal y no como ayudante de campo ni como entrenador de arqueros.

Romero deja la actividad con un lugar asegurado en la historia del fútbol argentino. Con 96 partidos disputados, continúa siendo el arquero con más presencias en la historia de la selección nacional.

Su recorrido internacional comenzó temprano. Tras consagrarse campeón del mundo Sub 20 en el Mundial realizado en Canadá en 2007 y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, fue promovido a la selección mayor por Diego Maradona, quien lo convirtió en titular durante las Eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010.

Romero fue campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007

Su momento más recordado llegó en el Brasil 2014. Bajo la conducción de Alejandro Sabella, Chiquito fue una de las figuras del equipo que alcanzó la final en Brasil. Sus dos penales atajados frente a los Países Bajos en la semifinal y la charla previa con Javier Mascherano, cuando le dijo “hoy te convertís en héroe”, quedaron grabados como una de las imágenes más icónicas del ciclo.

Aquella generación, sin embargo, no pudo coronarse: Argentina cayó en la final ante Alemania en el Maracaná y también perdió las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario frente a Chile, ambas por penales.

De Racing a Europa

Formado en las divisiones inferiores de Racing, Romero debutó en la primera división del fútbol argentino antes de dar el salto a Europa. Su primera experiencia en el exterior fue en el AZ Alkmaar de los Países Bajos, donde conquistó la Eredivisie en la temporada 2008/09.

Más tarde continuó su carrera en el fútbol italiano con Sampdoria y tuvo un breve paso por Monaco antes de desembarcar en el club más importante de su trayectoria europea: Manchester United.

Un joven Sergio Romero, con los colores de Racing, junto a Piñero CN Sports

En el equipo inglés permaneció durante seis temporadas y fue parte del plantel que conquistó la Europa League 2016/17, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa.

Su última experiencia en el continente fue en Venezia, antes de regresar al fútbol argentino.

En agosto de 2022, Romero volvió al país para jugar en Boca tras ser convocado por Juan Román Riquelme. En el club xeneize tuvo uno de los últimos grandes momentos de su carrera durante la Copa Libertadores 2023, cuando fue decisivo en varias tandas de penales que llevaron al equipo hasta la final.

Sergio Romero se pelea con los hinchas de Boca luego de la derrota ante River, en la Bombonera, el 21 de septiembre de 2024

El ciclo, sin embargo, terminó marcado por tensiones y por un episodio polémico: tras un Superclásico que terminó en derrota frente a River en 2024 increpó a hinchas xeneizes en la Bombonera, un hecho que marcó un quiebre en su relación con el club.

Luego de pedir disculpas públicas, al poco tiempo rescindió su contrato para jugar brevemente en Argentinos Juniors, donde disputó sus últimos partidos como profesional.

Su despedida se produjo el 6 de noviembre de 2025, en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Aquella noche cerró una carrera que rozó los 500 partidos entre clubes y selección.

Ahora comienza otra etapa. Romero ya no estará bajo los tres palos. La próxima vez que aparezca en una cancha será en otro rol, quizás con, intentando compartir desde el banco de suplentes todo lo que aprendió durante más de dos décadas bajo el arco.