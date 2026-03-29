Max Verstappen hace temblar a la Fórmula 1 y vuelve a decir que considera retirarse

El desenlace del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 no sólo se enfocó en una nueva victoria de Kimi Antonelli y en el rendimiento de McLaren, de Ferrari, de Mercedes o los Alpine con Pierre Gasly séptimo y Franco Colapinto en el puesto 16. El final de la carrera en Suzuka dejó a Max Verstappen como otro de los protagonistas, no sólo porque estuvo lejos del podio sino porque volvió a decir que piensa con firmeza en retirarse del Gran Circo.

Tras finalizar séptimo en Suzuka, el neerlandés tetracampeón del mundo lanzó una reflexión que sacudió al ambiente del automovilismo, porque le puso fecha a su posible retiro: al término de la temporada 2026. “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, reflexionó después de la carrera, en una frase que rápidamente recorrió el mundo del deporte.

Max Verstappen, que terminó séptimo en Suzuka, volvió a dejar abierta la chance de un retiro tras la temporada 2026. (Photo by FRANCK ROBICHON / POOL / AFP) FRANCK ROBICHON - POOL

El piloto de Red Bull además explicó que comenzó a complicarse todo en un calendario que exige al máximo: “En lo personal estoy muy contento. También hay que esperar a que lleguen las 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?“.

Sabe bien Verstappen del impacto de cada una de sus acciones, por eso también busco bajarle un poco el tono a la posibilidad de su retiro, aunque no lo descartó en lo absoluto: “Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedara parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”.

Max Verstappen no está a gusto con las nuevas reglas de la Fórmula 1. (Photo by FRANCK ROBICHON / POOL / AFP) FRANCK ROBICHON - POOL

Semejante declaración del neerlandés generó todo un revuelo en el mundo del automovilismo y en los Países Bajos, medios como De Telegraaf tomaron este tema y hasta sugirieron que la opción de un retiro tras el final de la temporada ya circula dentro del entorno del piloto y que también lo consideran en Red Bull. Más allá de las versiones que circulan y las palabras de Verstappen nadie se atreve a considera una fecha puntual para este posible retiro, aunque la sola posibilidad de que el neerlandés abandone la categoría generó un verdadero cimbronazo en el paddock.

Verstappen, de 28 años, todavía tiene contrato vigente con Red Bull. Sin embargo, algunas decisiones reglamentarias de la Fórmula 1 lo empujaron a enviar algunas señales de desgaste en el neerlandés y por eso hace algunas semanas, antes de subirse a su nuevo monoplaza, se expresó respecto de esta situación: “Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026,y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando”.