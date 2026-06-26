Murió Ernestina Pais: cómo fue el accidente donde perdió la vida la conductora y periodista

La conductora Ernestina Pais, de 54 años, murió hoy en San Isidro cuando el automóvil que conducía fue arrollado por una formación del Tren de la Costa.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Todo sucedió en el paso a nivel situado en Sáenz Peña y El Cano, en la zona conocida como las Barrancas de San Isidro.

Pais conducía su automóvil Honda City negro y, al cruzar las vías, fue arrollada por una formación del Tren de la Costa.

El auto de Ernestina Pais

Según calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pais cruzó las vías con las barreras bajas y en ese momento fue embestida por el tren.

“Personal del Comando Patrullas San Isidro de la policía bonaerense tomó intervención en un accidente ferroviario, donde un vehículo marca Honda, modelo City, patente MYP-725 negro, conducido por una mujer cruza el paso a nivel de situado a las alturas de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, con la barrera baja. El vehículo fue arrollado por una formación del Tren de la Costa. Se constató que la única ocupante del auto, Ernestina Pais, falleció en el momento”, según se explicó oficialmente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

“Se preservó el lugar para que los peritos trabajen sin inconvenientes. El impacto de la formación se dio contra el lado del conductor”, explicaron fuentes policiales.

Ahora, los funcionarios judiciales y policiales intentarán reconstruir los momentos previos al accidente para conocer la circunstancias que rodearon el tráfico siniestro.

En un comunicado de prensa, Trenes Argentinos informó que el accidente ocurrió a las 19.30.

“Se produjo produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía desde la estación Maipú [en Olivos] a Delta [en Tigre] y un vehículo. El incidente ocurrió en el paso a nivel Sáenz Peña, en San Isidro, cuando el automóvil fue impactado por la formación. El vehículo involucrado es un Honda City color negro. Como consecuencia del impacto, la persona que se encontraba en el automóvil falleció en el lugar”, informó Trenes Argentinos en un comunicado de prensa.

Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.

En estos momentos, personal de Bomberos y de Policía Científica trabajan para realizar las pericias correspondientes

En marzo pasado, Pais había tenido un accidente en la avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle, en Vicente López, cuando chocó contra su automóvil Honda Civic contra un vehículo marca Alfa Romeo.

El vehículo de Pais quedó abollado justo debajo de las luces delanteras del lado izquierdo. En tanto, el Alfa Romeo tuvo una abolladura en la puerta trasera del lado izquierdo

Según se informó en ese momento, varios móviles policiales se presentaron en el lugar y pidieron hacer el test de alcoholemia a Pais y a la conductora del Alfa Romeo. La actriz y periodista se negó a ese control. Por eso, la policía labró un acta de infracción de tránsito por positivo de alcoholemia y secuestró su auto, que enviaron a un playón municipal.

La periodista reconoció varias veces sus luchas para superar adicciones.

“Yo no creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción. Una cosa era mi discurso cuando salí de la internación, y otro muy diferente el que tengo ahora, después de casi dos años desde que me interné y casi un año y medio desde mi alta. Sé que no le gané al alcoholismo porque he visto a compañeros recaer, he estado en situaciones peligrosas… entonces hoy tengo otro discurso y cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’. Las adicciones, igual que cualquier enfermedad psiquiátrica sin tratamiento, son inhabilitantes, porque no tenés ganas de salir de tu casa, no llegás al trabajo, no cumplís con nadie. Entonces, el hecho de estar en pleno uso de mis facultades, haciendo una obra que además tiene tan buenas críticas, me lleva a decir: ‘Hoy te gané. Mañana no sé, pero voy a hacer lo posible’“, había dicho País en una entrevista con la revista Hola en febrero pasado.