Narcovuelos. Secuestraron 55 kilos de cocaína que estaban enterrados en el patio de una casa

ROSARIO.- Agentes de la Gendarmería Nacional secuestraron este martes 55 kilos de cocaína que estaban enterrados en una casa de la localidad de Roldán, a unos 30 kilómetros de esta ciudad. La vivienda pertenece a Flavio B., un supuesto miembro de una banda narco que recibió, en un campo en Villa Eloísa, una avioneta con 321 kilos de esta droga el 12 de mayo pasado.

Según la investigación que realizó el fiscal Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, el día que aterrizó la avioneta, procedente de Bolivia, Flavio B. manejaba una Ford EcoSport que se movilizaba en convoy junto con otros vehículos de la organización como parte de estas maniobras de logística narco.

La detección de esta camioneta a través de cámaras de seguridad llevó a los investigadores hasta la vivienda de Flavio B.; los efectivos de la Gendarmería advirtieron que en el patio de la finca había un sector con tierra removida.

Al inspeccionar esa zona lograron incautar unos 55 kilos de cocaína, que se presume podrían ser parte de cargamentos que se “enfriaban” en ese lugar y que habrían llegado a la zona en vuelos procedentes de Bolivia. El jueves próximo este hombre será imputado formalmente por el fiscal Scilabra.

Esta organización está liderada por los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, ambos oriundos de Roldán, quienes fueron detenidos en mayo pasado tras el aterrizaje de una avioneta con 321 kilos de cocaína en un campo de Villa Eloísa.

Santiago Borras llevaba adelante estas maniobras narco a pesar de que debía estar en prisión domiciliaria hasta 2029. Fue un alfil importante en la llegada de 321 kilos de cocaína que fueron secuestrados el 12 de mayo pasado por la Gendarmería en Villa Eloísa. Borrás no tenía tobillera electrónica y la última vez que fueron a controlar si cumplía una condena de cuatro años de prisión fue en febrero pasado.

En 2014 fue condenado en una causa de narcotráfico a cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que le había aplicado una pena de tres años, por debajo del mínimo para el tipo penal imputado.

En ese fallo, los jueces del tribunal señalaron que Santiago Borras era “una persona joven, arrepentida y que estaba logrando reencauzar su vida, en una resocialización no institucionalizada”. Había sido detenido en 2014 en la ruta 33, cuando viajaba hacia el sur del país con cuatro kilos de marihuana.

En vez de estar preso en su casa, su ocupación actual era ser un engranaje de la logística de la llegada de cargamentos de cocaína a la zona del Gran Rosario.

Su nombre apareció en el radar de los investigadores en noviembre pasado, cuando se estrelló una avioneta en Arequito, Santa Fe, con 60 kilos de cocaína.

Según el perfil delineado por los investigadores judiciales, Borras usaba los caminos rurales en plena pampa sojera para facilitar el aterrizaje de avionetas provenientes de Bolivia.

Su semblante criminal no daba indicios de que se tratara de una persona violenta ni con contactos con el crimen organizado más clásico de Rosario, señaló un abogado que ejerció su defensa durante su primer juicio. Se dedicaba a la compra y venta de autos en Roldán, donde también había instalado un lavadero de autos.

Este nuevo cargamento interceptado en mayo pasado dejó al descubierto el crecimiento del volumen de droga que llega al centro del país desde Paraguay y Bolivia.

La sospecha de los investigadores judiciales es que estos cargamentos no tienen como destino el consumo doméstico en las principales ciudades del país, sino el contrabando internacional.

El destino final de estos volúmenes de droga es Europa, Asia y Oceanía, donde el valor de este tipo de sustancia estupefaciente tiene un precio mucho más alto. Por caso, en Australia se llega a pagar US$160.000 por un kilo de cocaína que en Bolivia se adquiere a 2000 dólares.