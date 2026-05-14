Detuvieron a los dos hermanos narcos que estaban prófugos después de atropellar y dejar grave a un gendarme

ROSARIO.-Después de varios intentos fallidos, detectives de la Gendarmería Nacional detuvieron hoy a la madrugada, en la localidad de Funes, Santa Fe, a los hermanos Santiago Emmanuel y Juan Cruz Borras, quienes se habían escapado, luego de que el martes pasado aterrizara una avioneta con 321 kilos de cocaína en un campo cerca de Villa Eloísa. En la huida, los Borras atropellaron a un gendarme en un camino rural. El uniformado se encuentra internado en terapia intensiva en un sanatorio de Rosario.

La detención de los hermanos Borras se produjo después de seis allanamientos que habían dado resultado negativo. Se llevaron adelante durante las últimas horas en la localidad de Roldán, de donde son oriundos los prófugos, y Melincué. La Justicia Federal los señala como los líderes de una organización dedicada a ingresar cargamentos de droga desde Bolivia mediante logística aérea y terrestre.

Como informó LA NACION, Santiago Borras debería estar cumpliendo con prisión domiciliaria, por una causa por narcotráfico de 2014 en la que fue condenado a cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema de la Nación anulara la sentencia del Tribunal Federal Oral N°2 de Rosario, que le había aplicado una pena de tres años, por debajo del mínimo. En ese momento, en el fallo del tribunal advirtió que Santiago Borras era “una persona joven, arrepentida y que estaba logrando reencauzar su vida, en una resocialización no institucionalizada”. Borras fue detenido en 2014 en la ruta 33, cuando viajaba hacia el sur del país, con 4 kilos de marihuana.

Este narco debería estar recluido en su casa hasta 2029, pero como no tenía ni siquiera tobillera electrónica y nadie lo controlaba –la última inspección a su domicilio fue en febrero pasado- su ocupación actual era la de ser un engranaje de la logística de la llegada de cargamentos de cocaína a la zona del Gran Rosario. Su nombre apareció en el radar de los investigadores en noviembre pasado, cuando se estrelló una avioneta en Arequito, Santa Fe, con 60 kilos de cocaína.

Uno de los ladrillos de cocaína embarcados en la aeronave narco Prensa Gendarmería

Borras, por el perfil que delinearon los investigadores judiciales, era un narco que usaba los caminos rurales en plena pampa sojera para el aterrizaje de avionetas provenientes de Bolivia. Pero su perfil no daba indicios de que se tratara de una persona violenta ni con contactos con el crimen organizado más clásico de Rosario, señaló un abogado que ejerció su defensa durante su primer juicio. Se dedicaba a la compra y venta de autos en Roldán, donde también había instalado un lavadero de autos.

Anteayer, cuando se produjo el operativo de la Gendarmería Nacional, tras la llegada de esta nueva aeronave fueron detenidos dos pilotos bolivianos que trasladaron la droga. Otra particularidad es que Juan Cruz Borras se desempeñaba actualmente como empleado de una importante terminal portuaria de Rosario, un dato que encendió alertas, por si esta droga que llegaba a esta región estaba destinada al contrabando internacional a través de la hidrovía.

Juan Cruz Borras enfrenta actualmente una causa por portación ilegal de arma de fuego en la justicia de San Nicolás.

Los Borras se fugaron después de que aterrizó la avioneta en Villa Eloísa con 321 kilos de cocaína. Desde hacía varios días un grupo de gendarmes vigilaba la zona porque tenían información de una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que iba a llegar un cargamento proveniente de Bolivia.

Los gendarmes que estaban apostados en las inmediaciones de Villa Eloísa sabían que estaban detrás de un pez gordo. Suponían que a quienes esperaban no eran improvisados ni tampoco estaban desprovistos de recursos, sino todo lo contrario, incluso, mucho más de los que cuenta esa fuerza.

Cuando la avioneta aterrizó un grupo se dirigió hacia la zona del descenso de la aeronave, y cuando llegaron se toparon que dos camionetas Fiat Strada y un VW Gol que estaban junto a la avioneta. En uno de los vehículos se subieron el piloto y un acompañante, de origen boliviano ambos, pero dejaron los bultos con cocaína y bidones de combustible en la aeronave. Al ver a los gendarmes prefirieron huir y abandonar la cocaína.

Peritos trabajan sobre la aeronave donde trasladaban la cocaína Prensa Gendarmería

Cuando los narcos se dieron a la fuga en los tres vehículos los gendarmes comenzaron a seguirlos. Se comunicaron con otros efectivos que estaban apostados en la zona para lograr alcanzar a los prófugos. La persecución se dio en los caminos rurales de Villa Eloísa y Bustinza, en el sur de Santa Fe. La persecución fue compleja en medio de rutas vecinales destruidas después de las intensas lluvias de hace un par de semanas y la salida de la cosecha.

En un momento, los narcos dejaron al piloto y su acompañante boliviano, que fueron detenidos por los efectivos. Y también descartaron dos vehículos, uno de los cuales lo prendieron fuego. El momento más crítico de la persecución se dio cuando los criminales embistieron a uno de los gendarmes que trató de detener a los prófugos. El gendarme quedó herido y estuvo unos minutos inconsciente, según las fuentes de esa fuerza, pero después de ser trasladado a un hospital de Cañada de Gómez y luego a un centro asistencia de Rosario, donde quedó internado en terapia intensiva.

Durante la tarde Gendarmería montó una serie de operativos en la zona para tratar de atrapar a los prófugos, pero hasta este miércoles no habían logrado ubicarlos. Se llevaron adelante allanamientos en la zona de Roldán, a unos 15 kilómetros de Rosario, donde los prófugos tienen sus domicilios.

Este nuevo cargamento interceptado deja al descubierto el crecimiento del volumen de droga que llega al centro del país desde Paraguay y Bolivia. La sospecha de los investigadores judiciales es que estos cargamentos no tienen como destino el consumo doméstico en las principales ciudades del país, sino el contrabando internacional. El destino final de estos volúmenes de droga es Europa, Asia y Oceanía, donde el valor del estupefaciente tiene un valor mucho más elevado. En Australia se llega a pagar un kilo de cocaína 160.000 dólares, cuando se adquiere en Bolivia a 2.000.