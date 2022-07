“No es mi letra ni mi firma”. El audio de Nicolás Pachelo que desmiente su declaración en el juicio

Por primera vez desde que comenzó el tercer juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, el 13 de este, se escuchó la voz de Nicolás Pachelo, el exvecino de la víctima acusado del crimen, en la sala de audiencias de los Tribunales de San Isidro. El imputado pidió la palabra para afirmar su inocencia y refutar las afirmaciones de dos testigos que declararon en el debate.

Nicolás Pachelo, el último sospechoso, rompió el silencio en el juicio

Uno de los testimonios que Pachelo quiso desvirtuar fue el de Mariano Maggi, el dueño de una concesionaria de autos que declaró anteayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Maggi reveló una serie de amenazas que sufrió, según dijo, de parte de Pachelo después de que el ahora imputado lo estafara con la compra de una camioneta 4x4 en 2000. El testigo sostuvo que el exvecino de Carmel le rompió las vidrieras de su negocio.

El empresario explicó que Pachelo le dio como parte de pago cuatro cheques y que después advirtió que uno de los documentos estaba denunciado como robado. Fue, según las palabras del testigo, el comienzo de los problemas y de encuentros intimidantes con el imputado.

Pachelo intentó explicar que él quiso pagar con dinero en efectivo, pero que Maggi le pidió cheques. En ese momento el juez Ecke, que cumple la función de presidente del tribunal, lo interrumpió y le dijo que no conocía a ningún agenciero que elija los cheques al dinero en efectivo.

En el debate, Pachelo sostuvo que los cheques los firmó delante de Maggi. Pero, después del testimonio del imputado y de un cuarto intermedio, el Ministerio Público, representado por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, difundió el audio de una escucha telefónica donde el por entonces vecino de Carmel le contaba otra versión de los hechos a un amigo.

Nicolás Pachelo habló en la octava audiencia del juicio Fabián Marelli

Pachelo tenía la línea telefónica intervenida por orden de la Justicia en el marco de la investigación del homicidio de García Belsunce. Entre otras afirmaciones, dijo: Algunas frases que en ese audio se escucharon decir a Pachelo, fueron: “Yo no tengo ninguna causa penal grave, ni no grave. La única causa que tengo por estafa es la de los cheques que ya hice dos peritajes caligráficos y no es mi letra ni mi firma. Y me faltan dos más que no los hice porque la Justicia en este país es una poronga, es lenta y no hay peritos”.

Raquel Pérez Iglesias, una de las abogadas de Pachelo, había pedido un careo entre su cliente y Maggi.

Pero después de que el Ministerio Público difundiera el audio, la defensa pidió tener más tiempo para escuchar el audio y analizar lo que dijo su cliente.

El debate por el homicidio de García Belsunce continuará el lunes próximo.