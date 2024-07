“No lloró ni se mostró compungida”: los detalles de la declaración de la tía del niño desaparecido

Escuchar

GOYA, Corrientes.- El fiscal correntino Gustavo Robinau reveló en diálogo con LA NACION que “no se pudo negar” a tomar la denuncia que hizo el sábado a la madrugada Laudelina Peña, tía de Loan, que ante el funcionario contó que su sobrino fue atropellado en un camino cercano a la casa de Catalina, abuela del chico, por el marino retirado Carlos Pérez. “Ella declaró durante unos 40 minutos y contó el episodio del accidente y que luego fue amenazada por Victoria Caillava”, la esposa del capitán de navío. La mujer, según el representante del Ministerio Público, “nunca lloró, ni se mostró compungida. Tampoco se quebró por la situación, y se mostró segura”.

Robinau afirmó además que decidieron “grabar” la denuncia para asegurar una situación que “tenía una fuerte relevancia pública”. “Por eso además convoqué a dos funcionarias para que participaran de la audiencia, para que no existieran dudas”, indicó el fiscal. Luego, el video fue enviado a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y se dio comunicación también a la fiscal federal de la Procuraduría de Trata de Personal y Explotación (Protex) Alejandra Magnano.

Laudelina Peña, la tía de Loan. Captura

En la fiscalía quedó flotando una atmósfera extraña tras la declaración de Laudelina. Después de que la mujer terminara su relato, la sensación que quedó es que no estaba diciendo la verdad, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, tampoco advirtieron que esta supuesta estrategia estuviera guionada por su abogado. “Había momentos en que Laudelina se detenía y había que repreguntar para que tuviera sentido el relato”, contaron las fuentes.

Robinau contó a este diario que durante la noche del viernes se comunicaron autoridades del Ministerio Público para avisarle que el abogado de Laudelina se había contacto y que quería que su defendida presentara una denuncia. “Yo estaba de turno y no me pude negar, aunque le aclaré al letrado que como el tema estaba relacionado con una causa que estaba en curso en Goya era apropiado hacer allí la presentación. Pero el abogado me dijo que la mujer quería denunciar una amenaza”, reflejó el fiscal.

A partir de ese momento se empezó, según el fiscal, a preparar todo para que se hiciera la denuncia. Se decidió grabar la audiencia para que no quedaran dudas. Robinau dijo que Laudelina “explicó el contexto de permanente acoso periodístico e intranquilidad que ella siente en su domicilio. Señaló una serie de circunstancias que le generan intranquilidad”.

Fuentes judiciales contaron que Laudelina hizo un relato extenso sobre el supuesto “accidente” que sufrió Loan. “Ella dijo que vio el cuerpo de Loan en la caja del vehículo y que Victoria Caillava le dijo que lo iban a llevar al hospital”, detallaron las fuentes.

Laudelina admitió en su declaración que escuchó el impacto de la camioneta contra su sobrino. En la fiscalía señalaron que la mujer contó que estaba a unos 100 metros de donde ocurrió el supuesto accidente.

Hoy se conoció que peritos de la Policía Federal Argentina hallaron “manchas rojas” en la rueda delantera derecha de la camioneta de Pérez y ahora la muestra será analizada para determinar si se trata de sangre humana.

Temas Loan Danilo Peña