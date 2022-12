No lo asistió: una conductora atropelló a un perro en Córdoba y siguió de largo

escuchar

Una mujer que atropelló a un perro con su camioneta y luego continuó su marcha como si nada hubiese ocurrido causó la indignación de los vecinos de Marcos Juárez, Córdoba, que además lamentaron la muerte del animal. Según las primeras versiones sobre el hecho, la responsable es una maestra que luego, cuando en las redes sociales trascendió su identidad, se disculpó con los dueños de la mascota.

De acuerdo con las imágenes que trascendieron de una cámara de seguridad en la vía pública, la camioneta se cruza con el perro cuando el can intentaba ir de una vereda a la otra. En este instante la conductora, que no iba a alta velocidad, avanza y lo pasa por encima con las ruedas delantera y trasera derechas.

La indignación de los vecinos no solo se debe a que no lo asistió y siguió de largo, sino a que pudo haber frenado al ver al perro, ya que no iba a alta velocidad, y no lo hizo.

Según precisaron desde Proyecto Galgo Argentina, una ONG que asiste a los perros de esa raza, el animal “estaba viejito, sordo y un poco ciego” por lo que no habría visto la camioneta.

No obstante, señalan que la mujer no pudo no haberlo visto al cruzársele. “Encontrarse con una conductora sin alma que habiéndolo visto lo pisó sin más, lo pasó por arriba con ambas ruedas de su camioneta, no se detuvo, no se bajó y no lo auxilió...”, expresaron en las redes sociales.

Tras el incidente, fueron varios los vecinos de la zona que indicaron que la conductora es una docente y que comenzaron a viralizar su imagen con el pedido de que la institución en la que trabaja tome medidas. Por el momento, de todos modos, no se confirmó de manera oficial que ella haya sido la responsable.

En tanto, otros habitantes de la zona aseguraron, según informó El Doce.tv, que tras quedar expuesta, la conductora fue hasta la casa de los dueños del perro y les pidió disculpas.

Otro caso de violencia contra un animal

En octubre pasado, un hombre fue demorado por la Policía de Misiones luego de haber sido identificado como el chofer de un camión que había atropellado y asesinado a un perro intencionalmente. La prueba del hecho es una filmación en donde se lo ve conducir por un barrio de Posadas y arrollar al animal.

El agresor enfrenta una causa por maltrato y podría recibir una pena de entre 15 días y un año de prisión.

De acuerdo a las imágenes, el camión Ford F-4000 blanco con caja de carga roja pasa por una esquina donde estaba recostado el perro sobre el asfalto. En un primer momento se ve que el vehículo aminora la marcha, pero luego acelera y con la rueda derecha arrolla al perro. Después se detiene, retrocede y retoma su camino aplastando de nuevo al animal.

