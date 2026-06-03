“No voy a descansar hasta que estén todos presos”, dijo el padre de Agostina

CÓRDOBA.- Gabriel Vega, papá de Agostina, está convencido de que Claudio Barrelier, único detenido y acusado del femicidio de la adolescente de 14 años, “no actuó solo”. Insistió en esa idea varias veces a lo largo de la conferencia de prensa que brindó junto a sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani.

Los letrados aseguraron que les llegaron datos de “otras situaciones” que habrían pasado en la casa de barrio Cofico donde Agostina fue asesinada, más allá de la denuncia de hace un año por privación ilegítima de la libertad.

“No voy a descansar hasta que estén todos presos”, aseguró Vega, quien pidió “respeto” para poder hacer el duelo por su hija. “No la usen más. Respeten a Agostina. Agostina es una víctima”, enfatizó Alaniz.

El padre y los abuelos maternos (Miguel y Elizabeth) son los únicos querellantes en la causa en la que fue ratificado Raúl Garzón como fiscal. Los abogados y el padre sostuvieron que “apoyan abiertamente” al fiscal. “Nos sentimos respaldados”, dijeron en referencia al accionar del funcionario.

Pidieron, además, la imputación de la dueña del Ford Ka negro, en el que Barrelier trasladó los restos de Agostina para enterrarlos en un descampado en Ferreyra.

La mujer, quien es expareja de Barrelier, presenció la charla que el lunes por la tarde Vega y el acusado mantuvieron en la vereda de su casa de barrio Yofre. Ella misma dijo que el acusado “no titubeó en ningún momento (…). Le contaba las cosas con mucha seguridad”. Vega grabó esa conversación y se la entregó a la Justicia. De acuerdo con la secuencia de hechos planteada por la fiscalía, en el momento en que el ahora imputado se encontró con el padre de Agostina, la menor ya había sido asesinada.

Al día siguiente, el martes, el padre de la víctima volvió a conversar con el sospechoso.

“Yo investigaba por mi parte, el tipo desde un principio tenía una coartada. Él y la mujer con la que estaba mentían. Yo sé que esta persona no actuó sola, mi corazón me dice eso”, contó el padre. Vega apuntó que llegó a Barrelier por comentarios de unos conocidos en el barrio.

Gabriel Vega, padre de Agostina Mario Sar - LA NACION

A lo largo de la conferencia, que se extendió por una hora, los abogados repasaron cronológicamente la investigación desde el sábado 23 de mayo cuando Agostina desaparece a las 22:30 de la casa de su madre hasta el martes 26 cuando Barrelier es detenido.

En ese ordenamiento quedó claro que el nombre del acusado no fue mencionado en la denuncia que le tomaron a la madre a las 8.42 del domingo ni tampoco después de las 18, cuando ya el remisero que llevó a la nena desde barrio Ampliación América a Cofico, avisó a su familia que la había reconocido en los carteles de búsqueda.

En ese momento ella dice que “sabe de la intersección” a la que se refiere el remisero, la de Del Campillo y Fragueiro. Hasta ese momento la presentación apuntaba a que Agostina podía estar con “Franco”, un amigo de quien no constaba el apellido. El lunes 25 se conoció que ese muchacho había recuperado la libertad el domingo a las 2.30.

Es el martes a la mañana -siempre según la cronología presentada- es el primer momento en que la madre de Agostina menciona a Barrelier con nombre y apellido. Ese martes se hicieron “14 allanamientos en simultáneo” y Barrelier fue detenido.

“Hasta entonces se la buscaba con vida”, señaló Alaniz y admitió que en el allanamiento de la casa de Cofico del miércoles ya las pruebas recogidas fueron suficientes para deducir que la había matado.

Tanto Alaniz como Vega resaltaron que no responden “a ningún partido político”. El padre afirmó: “Quiero que quede claro: gente de la política se aprovechó del asesinato de mi hija. En qué cabeza cabe, dense cuenta, hagan mea culpa de esta situación. Cómo me puedo sentir yo, cómo se puede sentir la madre de Agostina”.