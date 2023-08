escuchar

Como si ya no fuera suficientemente que un comerciante sufra 13 robos en lo que va del año, esta vez el vendedor tuvo que ver cómo un ladrón se hizo de un oso de peluche gigante que tenía en su local. El particular hecho ocurrió en un maxikiosco de la ciudad bonaerense de Olavarría. El muñeco, valuado en 100.000 pesos no era algo fácil de llevarse: medía 1,70 de altura. Pero el motochorro se lo hurtó de igual manera y escapó.

“Estación Avellaneda” es un reconocido local de ese municipio. El último jueves, a las 19.30, sufrió el robo número 13 de este año, un hecho que quedó grabado en las cámaras internas del lugar, ubicado en la intersección de la avenida Avellaneda con Aguilar. El último asalto había sido dos meses atrás.

Insólito robo a un kiosco de Olavarría

Un hombre, que llevaba puesto un casco de motociclista, ingresó al surtido comercio y preguntó cuál era el costo del oso de peluche que estaba a la vista. Pero, como si nada y sin esperar una respuesta, lo tomó, en un torpe accionar donde tiró algunas golosinas, y se dirigió hacia la salida. Todo ante la mirada incrédula de la empleada que corrió con intenciones de atraparlo, pero fue imposible porque tanto el ladrón como el muñeco ya estaban a bordo de una moto, en el escape.

“Ya no sabemos cómo trabajar”, dijo Sebastián Baldomar, el titular del comercio, visiblemente resignado. “Nos prometieron una cámara de seguridad policial hace dos años y no pasa nada”, agregó al medio local Infoeme.

Según el comerciante, no solo su comercio es víctima de los constantes asaltos: “Toda la zona se volvió insegura y se metieron en muchas casas. Todos los conocemos, hay denuncias con nombre, apellido y dirección, pero cuando los detienen los liberan en un par de días porque son delitos con penas menores”, indicó el hombre.

“En el robo anterior nos asaltaron con un cuchillo, y previamente lo hicieron a cara descubierta con una escopeta, pero la causa quedó sin resolución. Este último [ladrón] tenía siete causas penales, incluso por violencia de género”, agregó Baldomar.

