Padres denuncian una ola de robos a alumnos cometidos por una banda de menores en Recoleta y Palermo

Una serie de robos reiterados a estudiantes de escuelas secundarias en los barrios de Recoleta y Palermo encendió las alarmas en familias y comunidades educativas y motivó una masiva reunión virtual entre más de un centenar de padres de distintos colegios, autoridades de la Policía de la Ciudad y funcionarios del Ministerio de Seguridad porteño.

Los asaltos son cometidos por una banda de menores de edad que intercepta a alumnos de los colegios de la zona para robarles los teléfonos celulares. Reportaron ese delitos entre las avenidas Callao, Córdoba, Santa Fe y Las Heras.

Denunciaron varios robos cerca de la Avenida Santa Fe Daniel Basualdo

El principal reclamo de las familias apunta a la reiteración de los episodios y al ciclo de detenciones y liberaciones de los integrantes de la banda. Durante el encuentro, los padres del los colegios Misericordia, San Pablo, Echeverry Boneo, Los Robles, Adoratrices, San Agustín, Salvador, Champagnat, San Agustín, Río de La Plata, San Tarsicio y Jesús María, exigieron una mayor presencia policial en la zona y el refuerzo de los senderos escolares que, según denunciaron, disminuyeron en el último tiempo.

Estos senderos son rutas peatonales estratégicas custodiadas por Agentes de Prevención de la Ciudad, el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, efectivos de la Policía de la Ciudad y los vecinos, quienes previenen e intervienen ante emergencias o ilícitos para proteger a los estudiantes durante sus trayectos diarios hacia y desde la escuela.

Pablo Rizza, padre de un alumno del colegio Los Robles, denunció que su hijo de 13 años fue asaltado un mes atrás y que el lunes pasado la misma banda intentó robarle otra vez.

“El 28 de mayo lo abordaron en Juncal y Azcuénaga entre dos y, con amenaza de matarlo, le sacaron el celular. Pocos días atrás volvió a ser abordado por otros ladrones de similares características mientras volvía del colegio por Larrea y French. Zafó porque se escapó corriendo. No llegaron a sacarle nada esta vez”, contó.

Y añadió: “Estos fueron detenidos varias veces, están identificados con fotos incluso mi hijo los reconoció”.

Rizza relató que ese mismo día, a pocas cuadras del lugar, el hijo de un vecino que asiste al Colegio Río de la Plata sufrió el robo de su mochila en un hecho de similares características.

En los chats de padres también se compartió la lista de “comercios cercanos”. Estos locales, identificados con un sello distintivo en sus vidrieras, forman parte de los Senderos Escolares donde los alumnos pueden acudir ante un eventual robo o asalto.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad precisaron a LA NACION que en la reunión realizada esta mañana informaron a los padres las acciones que se están llevando a cabo para abordar la situación, y confirmaron que quedó abierto un canal de diálogo permanente con las familias.

Entre las medidas dispuestas, las autoridades citaron el refuerzo de la presencia de la Policía de la Ciudad y de Agentes de Prevención en la zona, así como la detención el martes de dos menores que ya fueron puestos a disposición de la Justicia de Menores.

Asimismo, precisaron que algunos de estos jóvenes cuentan con antecedentes en otras comunas por hechos similares y ya habían sido arrestados con anterioridad. También señalaron que varios de los sospechosos de los asaltos fueron identificados como un grupo de menores domiciliados en la provincia de Buenos Aires.

Por último, destacaron que todos los Agentes de Prevención y los locales que integran la Red de Comercios Seguros —que colaboran con la prevención y protección de estudiantes y vecinos durante el horario escolar— cuentan con imágenes de los menores para alertar a la Policía cada vez que se detecte su presencia por la zona.

Tras el encuentro, los padres y las autoridades porteñas acordaron realizar una segunda reunión de seguimiento en aproximadamente dos semanas.

Rizza destacó que durante la reunión los funcionarios insistieron en la importancia de que los vecinos radiquen la denuncia formal.

Luego de presentar la denuncia por el asalto que sufrió su hijo, el hombre comenzó a impulsar la unificación de las causas judiciales mediante un formulario virtual, con el objetivo de exigir mayor celeridad a la fiscalía y evitar la liberación automática de los implicados.

“Yo pienso que hay policías de sobra en la zona. Faltan denuncias y las pocas que hay tramitan en lugares distintos. Me voy a enfocar para tratar de lograr que todas las causas que se originaron con denuncias se unifiquen en la misma fiscalía, y quienes aún no denunciaron y sus hijos fueron víctimas lo hagan ”, señaló Pablo.

A la espera de medidas efectivas para frenar la inseguridad en la zona, el principal reclamo de las familias apunta al daño emocional y la desprotección que sufren los estudiantes en la vía pública.

“La consecuencia directa de esto es que mi hijo, que estaba empezando a moverse solo por el barrio, ahora no quiere hacerlo y nos pide que lo acompañemos cuando sale porque tiene miedo que lo vuelvan a agarrar estos delincuentes”, concluyó Rizza.