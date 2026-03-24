Pasajero “goloso”. En pleno viaje avisó que se sentía mal: en el hospital advirtieron que había tragado 95 cápsulas peligrosas

En pleno operativo de control vehicular en el retén del peaje Molle Yaco, sobre la ruta 9 en el norte de Tucumán, el pasajero de un ómnibus que desandaba la ruta entre San Salvador de Jujuy y la ciudad de Mendoza no pudo más. Se acercó a los gendarmes que verificaban documentación y les dijo que se sentía mal, que tenía fuertes dolores abdominales.

Él no dijo qué creía que podía causarle ese malestar. Pero los efectivos federales advirtieron, rápidamente, que podían estar frente a un “capsulero”. En el hospital se comprobaría si estaban en lo cierto.

El conteo de las cápsulas ingeridas por el pasajero de un ómnibus que iba de Jujuy a Mendoza y terminó detenido en Tucumán Prensa Gendarmería

Atento a la peligrosidad para la salud de esa modalidad de traslado de estupefaciente −la rotura de una cápsula con drogas dentro del organismo suele tener efectos potencialmente letales en corto tiempo−, el sospechoso fue derivado al hospital de la localidad de Trancas, en donde una radiografía reveló rápidamente que las sospechas de los gendarmes estaban bien encaminadas.

Según informaron a LA NACION fuentes de la fuerza de seguridad federal, los efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” informaron de la situación al juzgado federal N°2 de la provincia, que dispuso la derivación del “capsulero”, de nacionalidad boliviana, al Hospital “Zenón Santillán”, de San Miguel de Tucumán, con el objetivo de que recibiera atención más especializada y que realizara una evacuación controlada de los elementos hallados.

El conteo de las cápsulas ingeridas por el pasajero de un ómnibus que iba de Jujuy a Mendoza y terminó detenido en Tucumán Prensa Gendarmería

Los médicos del centro asistencial de la capital provincial pusieron en marcha el protocolo típico para estos casos. Tras el suministro de medicación específica, el paciente evacuó 95 cápsulas que había ingerido voluntariamente. Las pruebas de narcotest confirmaron que la sustancia envuelta con dedos de guantes de goma y naylon encintado contenían cocaína. Y el pesaje posterior reveló que totalizaban 1,083 kilos de sustancia estupefaciente.

En consecuencia, el juzgado dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del pasajero, que quedó internado en calidad de detenido.