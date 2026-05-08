Entre los más buscados por EE.UU.: el narco hondureño por el que la DEA ofrece US$5 millones de recompensa

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita encontrar y capturar al narcotraficante hondureño Yulán Adonay Archaga Carías. El hombre figura en la lista de los diez prófugos más buscados por el FBI, además de integrar los registros de búsqueda de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La intensa búsqueda de Yulán Adonay Archaga Carías en EE.UU.

Según los registros de la DEA, Archaga Carías también utiliza los nombres de Alexander Mendoza y los alias de “Porky” y “Gordo”. Según los informes de la federación, el hombre tiene el rango de mando en la agrupación MS-13 en todo el territorio de Honduras.

Archaga Carias se encuentra prófugo y EE.UU. ofrece una recompensa millonaria por información sobre su paradero FBI

En su función de jefe, Archaga Carías coordina las actividades de la organización y el suministro de recursos como armas, dinero y narcóticos a las células del grupo en Centroamérica y EE.UU. El monto de US$5 millones forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.

Buscado por la DEA: las características del narco hondureño

Si bien la fecha exacta varía, el registro indica que el criminal nació en 1982 en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, por lo que se estima que tiene 44 años. La descripción de su físico indica una estatura de 5,5 pies (aproximadamente 1,67 metros), con un peso de 160 libras (72 kilos).

El reporte de la oficina señala que el sujeto tiene pelo negro y ojos color café. Las observaciones de las autoridades indican que el hombre solo habla español.

Las autoridades de EE.UU. alertaron que a Archaga Carias se lo debe considerar "armado y peligroso" FBI

Más allá de describir sus características, las autoridades del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) advierten que a Archaga Carías “se le debe considerar armado y sumamente peligroso”, por lo que se recomienda encarecidamente no confrontarlo.

Los cargos que enfrenta Archaga Carías en EE.UU.

El DOJ indicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Archaga Carías por una serie de delitos. Los cargos incluyen la conspiración para la importación de cocaína, el uso de ametralladoras y la asociación para delinquir bajo la ley Rico por su rol en el grupo MS-13.

La fiscalía señala que el individuo tiene la responsabilidad de transportar cargas de toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Norteamérica. Además, las actividades de la organización bajo su mando incluyen asesinatos de integrantes de bandas rivales y de personas con vínculos con la propia MS-13.

EE.UU. identificó al socio de Archaga Carías en la MS-13

La estructura de la organización cuenta con el apoyo de otras personas para el manejo de las finanzas y el tráfico. David Campbell, bajo el alias de “Viejo Dan”, figura como uno de los proveedores de armas y drogas para la MS-13.

Campbell colaboró con Archaga Carías en la creación de negocios para el lavado de las ganancias de la venta de narcóticos a través de bancos en EE.UU. En la actualidad, el hombre se encuentra bajo custodia de la Oficina de Prisiones.