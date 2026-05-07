Golpe comando en un country de Santa Fe: en minutos desvalijaron a dos familias y huyeron

SANTA FE.- Una madrugada de terror vivieron dos familias residentes en el Club de Campo El Paso, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, a pocos kilómetros del acceso a esta capital, en jurisdicción de Santo Tomé.

Los hechos se registraron minutos antes de las dos de la madrugada de este jueves y si bien la policía mantiene el secreto del sumario, trascendió que los botines de los robos fueron millonarios.

Según explicaron fuentes del caso, las víctimas coincidieron en relatar a la policía que la acción fue realizada por un grupo de delincuentes que ingresó al predio tras cortar el alambrado perimetral. Todo indica que contaban con información precisa acerca de dónde ejecutarían sus golpes.

Se dirigieron a dos viviendas que tomaron por asalto. En ambos casos sorprendieron a los ocupantes de esas viviendas, que se encontraban descansando, y procedieron a maniatarlos para proceder a desvalijarlos.

Los delincuentes, que actuaron encapuchados, permanecieron en ambas viviendas un breve tiempo, quizá por la información concreta que poseían y para evitar que la acción generara sospechas en viviendas vecinas.

El Club de campo El Paso tiene seguridad en todo su perímetro

Según el informe preliminar al que tuvo acceso LA NACION, la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja en el caso, tendría probado, incluso por declaraciones de las propias víctimas, que los procedimientos en ambas casas fueron realizados por un grupo de cuatro delincuentes que habrían contado con apoyo externo para alejarse del lugar.

Esta mañana, fuentes policiales admitieron que llamó la atención de los investigadores el hecho de que las viviendas asaltadas no contaban con alarmas privadas ni cámaras internas de seguridad.

Tras el robo, una de las víctimas -que logró esconderse en un baño- llamó al 911, por lo que arribaron al barrio privado agentes policiales de la jurisdicción. Según trascendió, pusieron al tanto de lo ocurrido a la guardia del country, después de lo cual se realizaron operativos por las inmediaciones, aunque sin resultado.

Trascendió que de una de las viviendas asaltadas los delincuentes, que maniataron a las víctimas utilizando cordones de zapatillas, se llevaron alrededor de 20.000 dólares, 10 millones de pesos, joyas de oro, electrodomésticos y un iPhone 16.

En la otra vivienda, los habitantes resultaron conmocionados y recién a media mañana se estaba concretando una revisión de las habitaciones para determinar el monto de lo sustraído, aunque también se considera millonario ya que sus dueños admitieron que poseían sumas de dinero importante y joyas de valor.

En tanto, se indicó que el Club de Campo “El Paso” cuenta con personal de seguridad privada y que todo el perímetro está dotado de sensores y equipos de videovigilancia.

Por eso, la investigación tenía puesto el foco en este aspecto, ya que la guardia en el acceso al barrio privado no recibió ninguna alarma sobre la rotura del tejido perimetral que permitió el ingreso y egreso de los delincuentes.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).