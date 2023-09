escuchar

La Justicia identificó en las últimas horas a la persona que murió tras ser atropellado el domingo por el polista Cruz Novillo Astrada con su camioneta 4x4 en el barrio porteño de Retiro. Se trata de Germán Omar Bello, un hombre de 36 años que vivía en la ciudad bonaerense de Marcos Paz y contaba con un abultado prontuario.

Según pudo saber LA NACION, la víctima tenía antecedentes en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires por tentativa de homicidio (2008), atentado y resistencia a la autoridad (2107), disparo de arma de fuego (2019), daños y art. 149 (2020) y robo (2021). En tanto en el sitema policial GAP registra varias actuaciones, la mayoría como imputado y algunas como denunciante.

Accidente fatal en la 9 de Julio: así fue el momento en que el polista arrolló al hombre

La identificación de Bello tuvo lugar un día después de que el juez Carlos Manuel Bruniard le concediera la excarcelación a Novilla Astrada, quien estaba detenido luego del incidente en Retirno. El magistrado dispuso la “inmediata libertad” del hombre, que se encontraba alojado en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad.

Ayer Cruz Novillo Astrada declaró por Zoom ante Bruniard y luego su abogado, Rafael Cúneo Libarona, requirió la excarcelación de su defendido, quien quedó imputado por homicidio culposo. “Contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa” y “negó su responsabilidad en el hecho”, señaló a Télam una fuente que participó del trámite. También remarcó que “dieron negativos” los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes realizados sobre muestras de sangre y orina de Novillo Astrada.

Posteriormente, la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa “con la obligación de someterse al proceso y caución juratoria de no obstaculizar la investigación; comparecer personalmente, el primer día hábil de cada mes ante el tribunal; presentarse al llamado del tribunal, y denunciar toda circunstancia que lo obligue a cambiar domicilio, del que no podrá ausentarse por un lapso mayor a 24 horas” sin conocimiento del juzgado. Además, se dispuso que el imputado no podrá salir del país, por lo que ordenaron la retención de su pasaporte.

