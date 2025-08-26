Perpetua para el hermanastro de “Dumbo” por matar a un rival en la guerra narco del Bajo Flores

La noche del 12 de octubre de 2022, en el corazón del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli –exVilla 1-11-14–, dos hombres descendieron de un Peugeot 308 negro y caminaron con decisión hacia el bar “La tía Dona”, sobre la avenida Riestra. Vestían camperas oscuras, capuchas y barbijos. Se ocultaron detrás de una camioneta, sacaron sus armas y dispararon ocho veces contra Harold Jorge “Popeyín” Vacarezza Alpiri, quien recibió cinco impactos. Horas después, murió en el Hospital Piñero. El crimen no fue un ajuste de cuentas aislado, sino parte de una disputa feroz por el control de una zona clave para la venta de drogas en el Bajo Flores. Uno de los autores era Mauricio Matías “Cholo Mauri” Marca Choque, hermanastro de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, uno de los narcos más peligrosos y conocidos de la ciudad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó el viernes pasado a Marca Choque, de 31 años, y a Rubén “Cara de Bota” Arce Alonoka, de 25 y nacionalidad boliviana, a la pena de prisión perpetua como coautores del homicidio agravado de Vacarezza Alpiri. La decisión fue tomada por mayoría por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos, y coincidió con el pedido formulado por el fiscal general Diego Velasco y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Álvarez.

Según publicó en su web oficial el Ministerio Público Fiscal (MPF), los representantes del organismo consideraron que el crimen fue cometido para asegurar el dominio territorial de una organización narcocriminal que operaba desde hacía dos décadas en el barrio. La víctima, señalaron, representaba una facción que disputaba el control del “Sector de los Peruanos”, un área de siete hectáreas dentro de la exVilla 1-11-14, históricamente dominada por bandas dedicadas al comercio de estupefacientes.

La sentencia incluyó, además, una multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso. El delito fue calificado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causae (cometido para ocultar otro delito y lograr impunidad) y por haber sido perpetrado con el empleo de un arma de fuego.

En el caso de Marca Choque, la condena también lo halló culpable de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, y de acopio de armas de fuego, piezas y municiones. La pena unificó una condena previa de tres años de prisión dictada en octubre de 2021 por el Juzgado Correccional N°1 de Lomas de Zamora, por lesiones leves, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y desobediencia.

El homicidio fue inicialmente investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, que luego declinó competencia en favor del Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, y del fiscal Eduardo Taiano, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°8. Según el requerimiento de elevación a juicio formulado por Taiano y la Procunar, los dos imputados llegaron al bar donde se encontraba Vacarezza Alpiri con un amigo, se ocultaron detrás de una camioneta utilitaria, dispararon y huyeron a pie en distintas direcciones, al igual que el conductor del vehículo, que aún no fue identificado.

La droga secuestrada en un allanamiento en la villa 1-11-14 cuando buscaban a Cholo Mauri

Durante el juicio, los fiscales explicaron que Marca Choque había integrado inicialmente la organización liderada por Marco “Marcos” Estrada González, y que tras su caída se trasladó a Villa Lugano para sumarse a la banda de su hermanastro “Dumbo”. Luego del arresto de otros líderes, regresó a la exVilla 1-11-14 para disputar el control del territorio. En octubre de 2022, se realizaron una serie de procedimientos que derivaron en la detención de parte de la organización, lo que generó una nueva disputa por el liderazgo.

Un mes después del crimen, en un allanamiento a su vivienda, Marca Choque fue detenido con 487 gramos de cocaína fraccionada en 936 envoltorios, 448 gramos de pasta base, 854 gramos de marihuana en 56 envoltorios, una pistola Colt con cuatro municiones, un revólver calibre 32 largo marca Rubí Extra y una pistola Browning 9 milímetros con inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El peritaje balístico determinó que esta última fue una de las armas utilizadas en el homicidio.

Según publicó en su sitio oficial el MPF, el crimen de Vacarezza Alpiri no fue un hecho aislado, sino parte de una lógica de violencia estructural dentro de la organización narcocriminal. “ La única forma de ejercer el poder era tomar el lugar de la cabeza de la organización por la fuerza ”, sostuvieron Velasco y Álvarez. En ese sentido, explicaron que la estructura piramidal de la banda generaba vacíos de poder cada vez que un líder era detenido, y que esos espacios eran disputados violentamente por quienes buscaban quedarse con el control del negocio y las ganancias.

Los fiscales señalaron que, por un lado, estaban los imputados, provenientes del Barrio Múgica, que querían hacerse cargo del territorio en la exVilla 1-11-14; por el otro, la víctima, hermano de Dante Vacarezza Alpiri, uno de los laderos de “Pantro”, líder de la organización tras la caída de “Marcos”. En el medio, una estructura criminal aceitada, que no requería inversión inicial: quien tomaba el mando comenzaba a recaudar de inmediato a través del cobro de cupos en los distintos negocios vinculados al narcotráfico.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el viernes 17 de octubre a las 13.30, a través del sistema LEX100.