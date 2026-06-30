Pese a la absolución, la Suprema Corte mendocina vuelve a tratar el caso de los dos rugbiers franceses

MENDOZA.- Fueron sobreseídos y volvieron a Francia hace un año y medio. Sin embargo, ahora se abre un nuevo capítulo que podría hacerlos regresar a la Argentina. Se trata de los dos jugadores rugby del seleccionado francés que tuvieron que enfrentar una denuncia por abuso sexual contra una mujer en agosto del 2024, supuestamente cometido durante una salida nocturna en esta provincia cuyana.

Aunque meses después los tribunales locales determinaron la absolución de Hugo Auradou y Oscar Jegou, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la apelación de la querella y deberá determinar, desde este miércoles, si le pone punto final a la causa o si dispone la reapertura de la investigación. La decisión judicial de primera instancia había sido confirmada por un tribunal superior.

“La Corte responde a la apelación de la querella, generando una audiencia para escuchar a las partes. No hay plazos establecidos para la definición. Por eso, a partir de esta instancia se determinará si se habilita la producción de nueva prueba, que seguramente solicitará la querella. Puede decidirse la reapertura de la causa o bien el cierre definitivo”, explicaron a LA NACIÓN en la Justicia mendocina.

Los dos rugbiers franceses quedaron absueltos a fines del 2024 por disposición de la jueza penal Eleonora Arenas, tras una solicitud de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que coincidió con la defensa, de que no se pudo probar el delito de abuso sexual y que no existían elementos suficientes para mantener la acusación contra los deportistas.

Frente a esa decisión judicial, la representante legal de la denunciante, Natacha Romano, efectuó la apelación formal y reclamó una definición por parte del máximo tribunal, que ahora deberá revisar el expediente y los planteos que realicen ambas partes para dar la palabra definitiva.

Hugo Auradou y Oscar Jegou fueron sobreseídos en primera instancia Alejandro Guyot

El caso tuvo repercusión internacional y provocó posturas encontradas sobre los alcances de la denuncia, más allá de la decisión judicial en primera instancia. En julio de 2024, Auradou y Jegou, integrantes de Les Bleus, fueron denunciados por la mujer mendocina, actualmente de 40 años, por presunta violación en el cuarto de un hotel céntrico tras haber disputado un partido contra Los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas. Ambos rugbiers fueron detenidos y puestos luego en prisión domiciliaria en la provincia cuyana hasta que fueron liberados en agosto, por lo que días después volvieron a Francia, bajo autorización judicial. Finalmente, en diciembre de ese año, la Justicia provincial determinó el sobreseimiento al considerar la “inexistencia de delito”.

La audiencia convocada por la Suprema Corte se desarrollará el miércoles, desde las 9, en la Sala 32 del tercer piso del Palacio de Justicia, ubicado en España 480, de esta ciudad. Esta instancia tendrá modalidad mixta, por lo que habrá partes en modo virtual y otras de manera presencial. La audiencia estará presidida por el presidente de la Corte, Dalmiro Garay Cueli, junto con sus pares José Valerio y Norma Llatser. Así, en esta oportunidad el tribunal escuchará los argumentos que expondrán las partes.

Oscar Jegou (derecha) y Hugo Auradou (centro), poco antes de embarcarse rumbo a Francia Gustavo Garello - AP

“Queremos que se imparta justicia porque hubo un proceso pericial irregular. Buscamos que se revoque el sobreseimiento y se ordene toda la situación”, expresó la letrada Romano, quien pone el foco en la falta de perspectiva de género y de criterio en la valoración de las pruebas.

En tanto, la denunciante, en contacto con LA NACION, expresó: “Dios quiera que la Corte, y quien la preside, el juez Garay, imparta justicia y revoque el falaz sobreseimiento. No es un caso, es mi vida y no me van a callar”. De hecho, la mujer insiste en que fue abandonada por la Justicia provincial; sostiene que fue presionada y que se sintió tratada como una delincuente, lo que terminó impactando en su salud. Asimismo, acerca del polémico audio que se viralizó esos días, donde le dijo a una amiga haber disfrutado de esa madrugada con los jugadores, asegura que en otras grabaciones le contó a otra allegada que había sido abusada sexualmente por ambos deportistas.

“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo lo mínimo, una investigación real, imparcial y completa”, dijo la denunciante.

Por su parte, los peritajes psicológicos determinaron que la denunciante “presentaba un relato lineal y estructurado”, con detalles que “no se articulan en forma coherente”, bajo un hilo conductor “laxo y disperso”. En tanto, la defensa escuchará los nuevos reclamos, pero asegura que no existió delito sexual, sino que las relaciones que mantuvieron los jugadores con la mujer fueron consentidas y sin ejercer violencia.

Rafael Cuneo Libarona, abogado defensor de los deportistas, dijo: “Somos muy optimistas. Ya conseguimos dos sobreseimientos seguidos con el apoyo de la fiscalía. Si ganamos esta última audiencia, la supuesta la víctima y su abogada tendrán que responder como autores de una gravísima falsa denuncia. Nada ni nadie le devuelve los días de detención que sufrieron estos dos jóvenes y tampoco el escarnio internacional al que fueron sometidos por una falsa denuncia”.