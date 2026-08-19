Pity Álvarez cambió de abogados y su nueva defensa solicitó la postergación del juicio

En lo que fue definido en los pasillos de Tribunales como “un manotazo de ahogado”, Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido popularmente como Pity Álvarez, cambió sus abogados defensores en medio del juicio donde es juzgado por un homicidio ocurrido en 2018 y solicitó la suspensión del debate.

Hasta hoy, Pity Álvarez estaba representado por el defensor oficial Javier Marino. Sin embargo, por medio de un escrito, el músico decidió revocar dicha asistencia para designar como nuevos abogados defensoresa Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Este último ya había defendido al músico en el inicio de la investigación, pero luego renunció.

La nueva defensa le confirmó a LA NACION la decisión del cantante. En el escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29 se afirmó que se trata de “una apuesta por una defensa técnica particular de confianza”.

Pity Álvarez sostuvo que ambos abogados “resultan ser letrados de mi exclusiva confianza, razón por la cual solicito sean tenidos por designados para asumir mi defensa técnica en las presentes actuaciones”, según el escrito al que tuvo acceso LA NACION.

El Pity, durante una de las audiencias del juicio Fabián Marelli

Además del cambio de su defensa, en el escrito se solicitó la suspensión y reprogramación del debate oral. La nueva defensa argumenta que el ejercicio del derecho de defensa no puede ser un acto “meramente formal”, sino que debe ser “real y efectivo”.

Para que este derecho se cumpla, según se explicó en la presentación, los abogados Queijeiro y Baños pidieron, entre otras cuestiones, “tiempo para el análisis de la prueba ”debido a que el debate oral ya se encuentra vigente, la defensa sostiene que necesita un plazo prudencial para tomar conocimiento acabado de los antecedentes del proceso, analizar la prueba incorporada y diseñar una estrategia defensiva adecuada".

El ingreso del Pity Álvarez al TOCP Nº 29; junto a él, su hermana Débora Fabián Marelli

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, tras el pedido de los nuevos abogados defensores, el debate se postergaría y continuaría a partir del miércoles próximo (es decir que se suspenden las audiencias de hoy, pasado mañana y el lunes próximo).

El Pity Álvarez está acusado de haber asesinado de cuatro balazos a Cristian Díaz, a quien conocían como El Gringo. Dl crimen ocurrió en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, julio de 2018.

En el juicio, el abogado Fernando Burlando representa a una de las hijas de la víctima y actúa como querellante. Se conoce con su colega Baños. Ambos estuvieron a cargo de representar a la modelo, actriz y conductora Julieta Prandi en el debate donde su exmarido, Claudio Contarti fue condenado a la pena de 19 años de prisión.

Hace un año, Contarti fue encontardo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima,