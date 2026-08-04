Polémica en Rosario: autorizan a una integrante de Los Monos que está en prisión domiciliaria a ir de compras a un shopping

ROSARIO.- La Justicia Federal de Rosario autorizó a Bárbara Yamila Cantero, condenada por narcotráfico e integrante del clan Los Monos, a salir de su domicilio —donde cumple prisión domiciliaria— para concurrir al centro comercial El Portal, acompañada por sus hijos. La decisión se adoptó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal.

El permiso lo firmó el juez de Cámara Otmar Paulucci, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Rosario, en el marco del legajo de ejecución penal de Cantero.

El magistrado Paulucci resolvió “hacer lugar” al pedido presentado por la defensa técnica de la condenada y autorizarla a asistir al shopping, al considerar que la salida está “orientada a satisfacer el interés superior de los niños involucrados”. El magistrado ponderó especialmente que la Unidad de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes no formuló objeción alguna a la salida solicitada.

La autorización se concedió en contra del dictamen del fiscal federal Tomás Malaponte, quien el 3 de agosto había pedido rechazar el planteo. En su contestación de vista (Dictamen N° 2169/2026 de la Unidad Fiscal de Rosario), Malaponte sostuvo que la salida encuadraba en el afianzamiento del vínculo familiar previsto en el artículo 16 de la Ley 24.660, pero que ese objetivo “no resulta conducente” en este caso, porque Cantero reside desde hace tiempo junto a sus hijos y sus familiares. “El afianzamiento del vínculo familiar se encuentra ya plenamente garantizado en su lugar de residencia”, argumentó el fiscal para solicitar el rechazo.

Bárbara Yamila Cantero es hija de Ariel “El Viejo” Cantero, fundador histórico de Los Monos, la banda narcocriminal más poderosa de Rosario, y hermana de Ariel Máximo “Guille” Cantero, actual jefe de la organización.

Según la investigación de la División Antidrogas de la Policía Federal que derivó en su detención en agosto de 2022, Bárbara Cantero regenteaba y recaudaba las ganancias de los puntos de venta de droga “habilitados” por su padre en la zona sudoeste de Rosario. El “Viejo” Cantero impartía las órdenes desde la cárcel y su hija ejecutaba las directivas en las calles.

Su apellido carga el peso de la organización narcocriminal más poderosa de Rosario, una estructura que durante más de dos décadas monopolizó la violencia y el control de economías ilegales en amplias zonas de la ciudad. A diferencia de sus hermanos varones —Ariel Chanchón y Alexis Tartita, ambos detenidos—, Bárbara permaneció en libertad durante años, operando en la calle mientras la cúpula del clan daba órdenes desde la cárcel.

Su rol en la organización quedó expuesto en agosto de 2022, cuando fue detenida en un operativo de la División Antidrogas de la Policía Federal que desarticuló una red de comercialización de estupefacientes digitada desde prisión. Según la investigación —dirigida por la fiscal federal Adriana Saccone y con allanamientos ordenados por el juez Carlos Vera Barros—, Bárbara Cantero regenteaba y recaudaba las ganancias de los puntos de venta de droga “habilitados” por el “Viejo” en la zona sudoeste de Rosario.

Su padre impartía las directivas a diario desde su pabellón en el penal de Piñero y ella se encargaba de ejecutarlas y de administrar el dinero. En los procedimientos, que terminaron con trece personas detenidas, la PFA secuestró unas 1500 dosis de droga fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, un automóvil, municiones calibre 9 milímetros, balanzas digitales y teléfonos celulares.

El caso ilustra un patrón que la Justicia Federal viene señalando desde hace años: la persistencia del clan Cantero en el mercado del narcomenudeo pese a tener a la mayoría de sus líderes tras las rejas, sostenida en buena medida por el rol de las mujeres de la familia como nexo entre las cárceles y los territorios de venta.

Bárbara Cantero fue finalmente condenada en agosto de 2024 como partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes, la causa que hoy la tiene cumpliendo prisión domiciliaria y por la que la Justicia acaba de autorizarla a salir de compras al shopping.