Un hombre asesino a su mujer y luego se suicidó Crédito: Facebook

Un hombre de 82 años mató a su esposa de un martillazo en la cabeza y luego lo hallaron ahorcado en su casa de San Fernando. En el domicilio de la pareja se encontró una carta escrita por el hombre, en donde se detalla que ninguno quería continuar viviendo debido a las enfermedades que padecían.

No hay antecedentes de que él la golpeaba o la maltrataba, está todo en proceso de investigación Vocero

Los fallecidos fueron identificados como Delia Sánchez, de 84 años, y Diógenes de Jesús Aguilera, según informó Télam. La pareja fue encontrada ayer en su vivienda ubicada en Patricias Argentina al 2400 en la localidad del norte del conurbano. En principio la Justicia investiga un caso de "homicidio agravado por el vínculo y suicidio".

Fue el hijo del matrimonio ,de 58 años, quien encontró sus padres fallecidos en el inmueble. Inmediatamente llamó al 911 y personal de la comisaría segunda de San Fernando llegó al lugar a los pocos minutos.

Según las fuentes, los efectivos constataron que la mujer murió como consecuencia de un martillazo en el cráneo y que su esposo se había colgado de un tirante, en el fondo de la vivienda. También se determinó que no había elementos sustraídos ni desorden en la casa.

Además, se hallaron varias cartas en el inmueble, que el hijo de la pareja reconoció que fueron escritas por su padre. En al menos una de ellas está explicado que no querían vivir más a raíz de las enfermedades que padecían. De esta forma, la causa que en un primer momento se tramitó ante el fiscal José Amallo pasó a ser investigada por Bibiana Santella, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Fernando.

Por el momento, la funcionaria judicial caratuló el hecho como un "homicidio calificado por el vínculo y suicidio", y no un femicidio, debido a que no había denuncias previas por violencia de género por parte del hombre hacia su mujer. "No hay antecedentes de que él la golpeaba o la maltrataba, está todo en proceso de investigación, en principio parecería que la mató y se suicidó por un acuerdo, aunque para ser un pacto, fue muy violento", dijo a un vocero encargado de la pesquisa.

Los investigadores están indagando a través de sus historias clínicas si efectivamente la pareja sufría algún tipo de enfermedad. Mañana por la tarde se realizarán las autopsias en la morgue judicial.