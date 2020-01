Preocupa la repetición de robos en un paseo comercial de Moreno

Uno de los locales afectados fue una oficina de trámites del Ministerio del Interior Fuente: Reuters

Locales del Centro de Trasbordo fueron desvalijados el 23, 26 y 31 de diciembre

Miles de personas transitan cada día por el Centro de Trasbordo Moreno, el lugar que une una de las cabeceras del ramal ferroviario Sarmiento con 16 líneas de colectivos. Ese importante núcleo del transporte público bonaerense convive con un paseo comercial con más de un centenar de locales. Los vendedores esperaban el período de las Fiestas para sumar lógicas ganancias, pero entre el 23 y el 31 de diciembre pasado muchos allí solo tuvieron inesperadas pérdidas. Varios locales sufrieron allí el robo de mercadería, ya que ladrones forzaron rejas y cortinas para ingresar a comercios al menos durante tres madrugadas.

La repetición de estos casos llevó a vecinos y puesteros a afirmar que por la noche el lugar es una "zona liberada", ya que los comerciantes señalaron que ninguna de las cámaras municipales funciona.

La zona de trasbordo cuenta con más de un centenar de puestos que son alquilados a comerciantes por parte de la municipalidad de Moreno. En el segundo piso funcionan principalmente negocios de ropa, electrodomésticos y una oficina para tramitar el DNI, pasaporte o la SUBE. Los puestos funcionan desde las 9 hasta las 21.

Durante las madrugada del 23 y 26 de diciembre, delincuentes entraron al lugar por el techo del edificio y rompieron, entre otros, la lona y las cortinas metálicas del comercio de venta de bijouterie y una casa de electrodomésticos. Con un cartel de hierro rompieron los vidrios del centro de trámites oficiales y entraron en las oficinas, donde intentaron llevarse las computadoras. Los ladrones rompieron las terminales automáticas del sistema SUBE y dejaron inactivo al local del Ministerio del Interior por los destrozos en los equipos digitales.

"La madrugada del 23 de diciembre hicieron un hueco en el techo; luego para entrar en mi local me rompieron la cortina metálica. Se llevaron equipos de música, computadoras, televisores, equipos de video. Y el 26 volvieron y entraron por el mismo lugar", comentó Claudio, empleado del negocio de electrodomésticos afectado.

"Nosotros pagamos un alquiler mensual a la municipalidad. Me da mucha impotencia porque uno viene a trabajar por $500 por día y abajo [su local está en un primer piso] hay un montón de drogadictos y chorros. Ellos vienen a robarnos a nosotros, que somos los que trabajamos; además siempre se llevan ropa de marca", dijo Fabiana, empleada de uno de los puestos de ropa.

El 31 de diciembre, también durante la madrugada, otro local de ropa fue desvalijado "Nos rompieron la lona y entraron. Nos robaron jeans, remeras y varias otras cosas. Se llevaron unas 10 camperas de $2000 que teníamos guardadas. Se llevaron 4 percheros enteros de jeans de $1200 cada uno. Se llevaron las gorras que estaban en los maniquíes. Fuimos a pedir las cámaras a la municipalidad, pero no nos atendieron, después vinieron y lo único que hicieron fue pedirnos el contrato de alquiler, para ver si estaba todo al día. Los gendarmes que están en la zona nos dijeron que se querían hacer cargo, pero que no podían", explicó una de las comerciantes afectadas.

Los vendedores aseguraron que los robos en la zona no son cometidos solo cuando no hay nadie en el lugar, sino que se repiten a toda hora. "La semana pasada le robaron de día a la chica del quiosco de enfrente. Vinieron dos personas con cuchillos, le dijeron que no grite y que les diera toda la plata. Tuvo que darle todo lo que recaudó antes de las Fiestas", señaló Abril, una de las comerciantes instaladas en el Centro de Trasbordo Moreno.

"Pusimos rejas por todos lados, cortinas metálicas, candados, y te entran igual. Los comercios que venden un poco más pueden poner cámaras personales y alarmas, pero nosotros no, son muy caras", indicó Priscila, de 25 años, que trabaja hace cuatro años en uno de los locales de ropa afectado por los robos.

"Para mí es alguien que conoce el lugar, ya que en nuestro local, que es de ropa de mujer, no robaron. En el local de carteras de adelante robaron muchas gorras y ninguna cartera. Se llevaron casi todo de hombre", agregó Priscila.

Los reclamos de los comerciantes llegaron a la municipalidad de Moreno, donde las autoridades confirmaron a que se buscan alternativas para mejorar la seguridad en una de las zonas más transitadas en ese distrito. "El personal del municipio está tomando cartas en el asunto. Se conversó con las vecinas y vecinos sobre lo ocurrido. Y se generó un esquema en conjunto con los organismos nacionales para cuidar los comercios de la unidad de trasbordo y garantizar la seguridad del lugar", explicó el secretario comunal, Santiago Giménez.

Mientras esperan una solución, los comerciantes tienen una pesadilla repetida: ser sorprendidos por otra visita nocturna de ladrones .